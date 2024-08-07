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Финансы ,  
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В ЦБ раскрыли детали обсуждения роста ставки до 19–20%

Банк России раскрыл аргументы, которые высказывались в пользу повышения ставки сразу до 19–20% на заседании в июле. Среди них — продолжительное сохранение инфляции выше цели в 4% и исчерпание возможностей роста производителей
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Члены совета директоров Банка России назвали продолжительное удержание устойчивых показателей инфляции значительно выше целевых 4% и исчерпание возможностей для роста производства факторами в пользу повышения ключевой ставки до 19–20%, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки на заседании в июле.

Повышение ставки до 18% и до 19–20% было двумя основными сценариями, которые 26 июля обсуждал ЦБ. Также «на столе» регулятора был вариант сохранения ставки в 16%, но он предметно не рассматривался. В первом варианте, который в итоге и выбрал регулятор, предлагалось повысить ставку с 16 до 18% и дать рынку направленный жесткий сигнал.

Второй вариант — повышение ставки с 16 до 19–20% годовых — предусматривал отсутствие направленного сигнала рынку, говорится в резюме. В пользу такого сценария высказывались «некоторые члены совета директоров» (число голосовавших за каждый сценарий ЦБ не раскрывает). Они приводили ряд аргументов.

Банк России впервые за семь месяцев повысил ключевую ставку
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Во-первых, продолжительное время наблюдается сохранение устойчивых показателей инфляции сильно выше уровня в 4%. Базовая инфляция (отражает долгосрочную тенденцию изменения уровня цен) в июне составляла 6,9%, в мае — 11,6%, а в апреле — 9,1%, говорится в обзоре аналитиков ЦБ «О чем говорят тренды».

«В результате растет адаптивность инфляционных ожиданий, а текущая высокая инфляция начинает сильнее укореняться в экономике, негативно влияя на перспективы ее роста», — объясняли члены совета директоров ЦБ. По их мнению, значительный шаг повышения позволит в более сжатые сроки «решительно замедлить текущий рост цен».

Во-вторых, признаки замедления экономической активности в июне при ускорении роста цен «могут отражать исчерпание доступности факторов производства». В особенности это касается ситуации на рынке труда: в июне в рамках опроса ЦБ зафиксировал «рекордное усиление дефицита кадров».

«В этих условиях инфляция может еще сильнее реагировать на перегретый внутренний спрос, требуя значительной реакции со стороны денежно-кредитной политики», — отмечали члены совета директоров.

В-третьих, уточнение оценки номинальной долгосрочной нейтральной ставки на 150 б.п. вверх, до 7,5–8,5% годовых, может означать, что значимое дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий произойдет только при более значительном шаге по ключевой ставке в июле.

Аргументом в пользу отсутствия направленного жесткого сигнала члены совета директоров ЦБ назвали минимизацию рисков «чрезмерного ужесточения денежно-кредитных условий».

Рассмотрев доводы в пользу обоих сценариев (повышение до 18% и повышение до 19–20%), члены совета директоров пришли к выводу, что имеющиеся данные не дают оснований утверждать, что больший шаг в июле необходим для возвращения инфляции к цели в 2025 году, говорится в резюме. «Кроме того, было отмечено, что отсутствие направленного сигнала в случае большего повышения ставки может привести к ожиданиям ее быстрого снижения в дальнейшем. Это создаст риски повторения ситуации первой половины 2024 года, когда ожидания экономических агентов по слишком быстрому снижению ключевой ставки при повышенных инфляционных ожиданиях сдержали ужесточение денежно-кредитных условий», — отмечается там.

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Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Таким образом, финальным решением ЦБ стало повышение ставки до 18% и направленный жесткий сигнал рынку. В пресс-релизе по итогам решения по ставке в июле регулятор отметил, что «будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях».

«Мы будем держать ставку высокой в течение длительного времени — того времени, которое нужно, чтобы вернуть и закрепить инфляцию на цели. Если потребуется, мы не исключаем и дополнительного повышения ключевой ставки», — добавила председатель Банка России Набиуллина на брифинге.

Опрошенные РБК эксперты не исключают, что ставка может достичь уровня 20% до конца 2024 года. Представленный регулятором диапазон средней ключевой ставки — 16,9–17,4% — предполагает возможность повышения ставки даже выше 20%, отмечал управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин. Но такой сценарий он называл скорее теоретическим. При этом главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин полагает, что ЦБ уже в сентябре может повысить ключевую ставку на 50 б.п. — с 18 до 18,5% годовых, а главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев ожидает повышения сразу до 20%.

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