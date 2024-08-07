В ЦБ раскрыли детали обсуждения роста ставки до 19–20%

Банк России раскрыл аргументы, которые высказывались в пользу повышения ставки сразу до 19–20% на заседании в июле. Среди них — продолжительное сохранение инфляции выше цели в 4% и исчерпание возможностей роста производителей

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Члены совета директоров Банка России назвали продолжительное удержание устойчивых показателей инфляции значительно выше целевых 4% и исчерпание возможностей для роста производства факторами в пользу повышения ключевой ставки до 19–20%, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки на заседании в июле.

Повышение ставки до 18% и до 19–20% было двумя основными сценариями, которые 26 июля обсуждал ЦБ. Также «на столе» регулятора был вариант сохранения ставки в 16%, но он предметно не рассматривался. В первом варианте, который в итоге и выбрал регулятор, предлагалось повысить ставку с 16 до 18% и дать рынку направленный жесткий сигнал.

Второй вариант — повышение ставки с 16 до 19–20% годовых — предусматривал отсутствие направленного сигнала рынку, говорится в резюме. В пользу такого сценария высказывались «некоторые члены совета директоров» (число голосовавших за каждый сценарий ЦБ не раскрывает). Они приводили ряд аргументов.

Во-первых, продолжительное время наблюдается сохранение устойчивых показателей инфляции сильно выше уровня в 4%. Базовая инфляция (отражает долгосрочную тенденцию изменения уровня цен) в июне составляла 6,9%, в мае — 11,6%, а в апреле — 9,1%, говорится в обзоре аналитиков ЦБ «О чем говорят тренды».

«В результате растет адаптивность инфляционных ожиданий, а текущая высокая инфляция начинает сильнее укореняться в экономике, негативно влияя на перспективы ее роста», — объясняли члены совета директоров ЦБ. По их мнению, значительный шаг повышения позволит в более сжатые сроки «решительно замедлить текущий рост цен».

Во-вторых, признаки замедления экономической активности в июне при ускорении роста цен «могут отражать исчерпание доступности факторов производства». В особенности это касается ситуации на рынке труда: в июне в рамках опроса ЦБ зафиксировал «рекордное усиление дефицита кадров».

«В этих условиях инфляция может еще сильнее реагировать на перегретый внутренний спрос, требуя значительной реакции со стороны денежно-кредитной политики», — отмечали члены совета директоров.

В-третьих, уточнение оценки номинальной долгосрочной нейтральной ставки на 150 б.п. вверх, до 7,5–8,5% годовых, может означать, что значимое дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий произойдет только при более значительном шаге по ключевой ставке в июле.

Аргументом в пользу отсутствия направленного жесткого сигнала члены совета директоров ЦБ назвали минимизацию рисков «чрезмерного ужесточения денежно-кредитных условий».

Рассмотрев доводы в пользу обоих сценариев (повышение до 18% и повышение до 19–20%), члены совета директоров пришли к выводу, что имеющиеся данные не дают оснований утверждать, что больший шаг в июле необходим для возвращения инфляции к цели в 2025 году, говорится в резюме. «Кроме того, было отмечено, что отсутствие направленного сигнала в случае большего повышения ставки может привести к ожиданиям ее быстрого снижения в дальнейшем. Это создаст риски повторения ситуации первой половины 2024 года, когда ожидания экономических агентов по слишком быстрому снижению ключевой ставки при повышенных инфляционных ожиданиях сдержали ужесточение денежно-кредитных условий», — отмечается там.

Таким образом, финальным решением ЦБ стало повышение ставки до 18% и направленный жесткий сигнал рынку. В пресс-релизе по итогам решения по ставке в июле регулятор отметил, что «будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях».

«Мы будем держать ставку высокой в течение длительного времени — того времени, которое нужно, чтобы вернуть и закрепить инфляцию на цели. Если потребуется, мы не исключаем и дополнительного повышения ключевой ставки», — добавила председатель Банка России Набиуллина на брифинге.

Опрошенные РБК эксперты не исключают, что ставка может достичь уровня 20% до конца 2024 года. Представленный регулятором диапазон средней ключевой ставки — 16,9–17,4% — предполагает возможность повышения ставки даже выше 20%, отмечал управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин. Но такой сценарий он называл скорее теоретическим. При этом главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин полагает, что ЦБ уже в сентябре может повысить ключевую ставку на 50 б.п. — с 18 до 18,5% годовых, а главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев ожидает повышения сразу до 20%.