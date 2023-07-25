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Банкоматы почти всех крупных банков в России перестали принимать доллары

В России 11 из 13 системно значимых банков перестали принимать доллары через банкоматы
Фото: Андрей Аркуша / Global Look Press
Фото: Андрей Аркуша / Global Look Press

В России 11 из 13 системно значимых банков перестали принимать доллары и евро через банкоматы, сообщили «Известиям» в call-центрах и пресс-службах банков.

В «Сбере» заявили, что в их банкоматах нет такой функции. В пресс-службе банка «Открытие» сообщили, что их банкоматы принимают только рубли.

В ВТБ клиенты не могут пополнить счет в западных валютах через банкоматы с 19 апреля 2022 года, в Райффайзенбанке — с начала весны текущего года, в ЮниКредит Банке — с 9 марта этого года.

У банкоматов Газпромбанка давно нет опции внесения долларов и евро, рассказал специалист call-центра, не уточнив, с какого именно момента. В Совкомбанке возможность пополнения валютных вкладов наличными действовала до 10 марта 2022 года. Также нельзя положить валюту в банкоматах МКБ, РСХБ, ПСБ и Росбанка.

Причину, по которой банкоматы перестали принимать доллары и евро, в большинстве кредитных организаций не назвали. Однако в call-центре «Открытия» заявили, что это произошло после введения против банка санкций.

Согласно информации специалистов call-центров, доллары и евро принимают только в банкоматах Альфа-банка и «Тинькофф». С 5 июня «Тинькофф» начал взимать 1% за пополнение счета наличными в валюте.

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В мае Frank RG обратил внимание, что некоторые российские банки постепенно стали ухудшать условия снятия наличных денег через банкоматы. Например, Промсвязьбанк с начала года повысил комиссию за снятие от суммы превышения лимита (составляет до 150 тыс. руб. в сутки и до 300 тыс. руб. в месяц) с 2 до 2,99%. Ограничения ввел и Газпромбанк: бесплатно можно снять в банкомате до 1 млн руб., а за снятие наличных выше лимита нужно заплатить комиссию в размере от 1 до 10% от суммы превышения. В банке объяснили, что хотели компенсировать расходы на фоне увеличения количества операций снятия денег за рубежом.

Эксперты Frank RG связывали решение банков ужесточить условия снятия наличных с желанием стимулировать клиентов чаще использовать безналичные платежи.

Теги
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