В карты «Мир» впервые встроят отечественный чип для бесконтактной оплаты

Для карт «Мир» разработан первый отечественный чип, позволяющий проводить бесконтактные платежи. Сейчас такие карты работают на чипах из Франции и Южной Кореи. Новый чип призван защитить систему «Мир» от санкций и утечки данных

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Национальная система платежных карт (НСПК) сертифицировала для использования в своей платежной системе «Мир» первый чип российского производства для бесконтактных платежей. Об этом рассказал РБК Алексей Дианов, представитель разработчика чипа АО «НИИ Молекулярной электроники» (НИИМЭ, входит в ООО «Элемент» — совместное предприятие АФК «Система» и «Ростеха» в сфере микроэлектроники).

Сейчас в бесконтактных картах «Мир» используются чипы иностранного производства — Cosmo (выпускает компания Obertur, Франция), Optelio (Thales, Франция) и Kona (Kona, Южная Корея). Отечественные чипы, размещаемые в картах, не поддерживают технологию оплаты в одно касание: их требуется вставлять в платежный терминал.

По словам Дианова, новая версия банковского чипа разработана специально для НСПК и имеет собственную операционную систему. Выпускать чип будет предприятие «Микрон» (также входит в СП АФК «Система» и «Ростеха»). Весь процесс выпуска, включая разработку и полный цикл производства, осуществляются на территории России, заверил представитель «Микрона», добавив, что чип в банковской карте — самый критичный и технологически сложный элемент, который принципиально важен для информационной безопасности.

Новый чип НИИМЭ и «Микрона» — полностью российский продукт, который поддерживает возможность работы карт по контактному и бесконтактному интерфейсу, указали в пресс-службе НСПК, подтвердив, что он сертифицирован системой «Мир» для использования в национальных платежных картах и соответствует международным стандартам.