Российские размещения к июлю уже превысили объемы провального 2018 года

Рынки долгового и акционерного капитала ожили после провала 2018 года: за полгода российские эмитенты разместили больше, чем за весь прошлый год. Это стало возможным благодаря политике ФРС и паузе в санкционной риторике

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Объем размещений российских эмитентов на долговом рынке в первом полугодии 2019 года уже на 25% превысил объем всего 2018 года, а на рынке акционерного капитала показал рост в 2,5 раза после прошлогоднего провала. Об этом свидетельствуют предварительные расчеты международной финансовой платформы Dealogic (есть у РБК, их подлинность подтвердил один из клиентов Dealogic). Эти данные аккумулируют сведения о сделках с бумагами российских эмитентов, независимо от места размещения.

Рынок акционерного капитала

Как свидетельствуют данные Dealogic, российские эмитенты с начала 2019 года заключили 26 сделок на рынке акционерного капитала (equity capital market, ECM) на $1,9 млрд, тогда как за весь прошлый год, ознаменовавшийся введением американских санкций против публичных компаний Олега Дерипаски (En+ и Rusal), было только 8 сделок объемом $739 млн.

Самые крупные сделки на бирже в 2019 году заключили структуры Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова, которые в марте продали 1,7% акций «Норникеля» более чем за $550 млн., а также два раза продавали пакеты группы Evraz - на $190 млн (в марте) и на $200 млн (в июне). В июне же на SPO в Лондоне вышла банковская группа Олега Тинькова TCS Group, привлекшая около $300 млн, а до этого в мае HeadHunter разместила на американской Nasdaq свои расписки на $220 млн.

В рэнкинге организаторов ECM-сделок в первом полугодии 2019 году первую строчку, также же как и в прошлом году, занял «ВТБ Капитал» (5 сделок на $380 млн). На второй позиции оказался Credit Suisse (4 сделки на $360 млн), на третьей — Citi (3 сделки на $317 млн), не входившие в топ-рэнкинга по итогам 2018 года. На четвертую с шестой переместился Morgan Stanley ($192 млн), на пятую с четвертой — J.P. Morgan ($154 млн).