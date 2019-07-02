Российские размещения к июлю уже превысили объемы провального 2018 года

При этом наиболее активно на рынке проходили вторичные размещения. «Традиционно в России рынок акционерного капитала после паузы открывается ускоренными вторичными сделками. Это объясняется тем, что при высокой волатильности, инвесторы отдают предпочтение ускоренным сделкам с понятными и ограниченными рисками и, желательно, в ликвидных акциях», — пояснил РБК соруководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитал» Борис Квасов.
На российском долговом рынке (debt capital market, DCM) за первое полугодие 2019 года была организована 81 сделка общим объемом $16,2 млрд против 24 сделок на $13 млрд по итогам 2018 года, подсчитали в Dealogic.
Лидером рейтинга организаторов размещений в этом секторе также остался «ВТБ Капитал», который в отчетный период провел 36 сделок на сумму в $3,2 млрд (доля рынка - почти 20%). Остальные позиции топ-10 банков-организаторов существенно изменились. На вторую строчку в этом году вырвался Sberbank CIB, организовавший 38 сделок на $1,9 млрд (по итогам 2018 года был на 7-й строчке, 6 сделок на $426 млн). Третью позицию занял Газпромбанк со сделками на $1,7 млрд (ранее занимал вторую строчку со сделками на $1,4 млрд). На четвертое место в рэнкинге сместился JPMorgan (по итогам прошлого года был на третьем месте), на пятое с восьмого переместилась группа Societe Generale.
Кроме того, в топ-10 игроков появилось несколько новых имен: Московский кредитный банк (шестая строчка), Совкомбанк (седьмая строчка) и ДОМ.РФ (прежнее название АИЖК, восьмая строчка). Замыкает топ-10 Unicredit (девятая строчка против шестой по итогам 2018 года) и Citi (не входил в десятку по итогам года).
Политика ФРС и санкционная риторика
Оживление на рынках размещений обусловлено рядом факторов. «Главный фактор, влияющий на рынки, — это денежно-кредитная политика мировых центральных банков, и прежде всего Федеральной резервной системы (ФРС) США. Прошлый год был провальным не только в России, но и для глобальных рынков", - пояснил РБК гендиректор УК «Спутник-Управление капиталом» Александр Лосев. По итогам 2018 года около 93% активов в мире показало отрицательную доходность. "Однако после того, как в марте ФРС дала рынку сигнал о смягчении монетарной политики и отмены таргета ключевой ставки в 3%, рынки сразу оживились», - отметил Лосев.
Во-вторых, «санкционный фон стал более мягким, инвесторы адаптировались к подобной риторике, и это больше не является ограничивающим фактором при покупке российского долга, — прокомментировал РБК руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Андрей Соловьев.
Кроме того, в начале 2019 года Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг России до инвестиционного уровня. «Это позволило привлечь новых инвесторов, для которых наличие инвестиционного рейтинга является обязательным условием при покупке облигаций», — напомнил Соловьев.
Перспективы для инвесторов
До конца текущего года, в частности, осенью, «ВТБ Капитал» ожидает еще несколько сделок на долговом рынке с участием российских эмитентов, рассказал Андрей Соловьев. Если говорить о новаторских инструментах, то после размещения первых «зеленых» еврооблигаций РЖД на $500 млн, многие эмитенты, по его словам, с интересом смотрят на данный формат. «Мы ожидаем, что в конце 2019 — начале 2020 года ряд локальных компаний может выйти на международные долговые рынки с подобными еврооблигациями», - отметил Соловьев.
На рынке акционерного капитала в 2019 году также можно ожидать новых сделок. «У нас в проработке находится достаточное количество сделок, которые, на наш взгляд, могут быть интересны инвесторам. Мы видим компании как из добывающих отраслей, так и из потребительского и финансовых секторов», — отметил Борис Квасов. По его мнению, во втором полугодии также будут преобладать вторичные размещения (SPO) по сравнению с первичными (IPO).
«Если текущий год будет успешным, то есть, если инвесторы смогут заработать на вторичных транзакциях и при этом не будет негативных геополитический новостей, мы считаем, что аппетит инвесторов к IPO может значительно возрасти и вероятность таких сделок в 2020 году также существенно увеличится», — полагает он.
Однако Лосев из УК «Спутник — Управление капиталом» предупреждает, что «санкционные риски никуда не исчезли, хотя, судя по всему, поставлены на паузу, чем и пользуются инвесторы". Усиление санкционной риторики можно ждать уже в следующем году со стартом предвыборной кампании в США, заключает он.