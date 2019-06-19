Абрамович с партнерами продаст очередной пакет акций Evraz за $200 млн

Роман Абрамович вместе с партнерами вновь продают небольшой пакет Evraz (1,7%) на бирже, который сейчас оценивается в $213 млн. Три месяца назад они продали почти такой же пакет за $190 млн

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Структуры основных акционеров одной из крупнейших сталелитейных компаний России — Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и их партнера Евгения Швидлера выставили на продажу на бирже 25 млн акций металлургической компании, или около 1,7% капитала. Об этом 19 июня сообщила сама Evraz. По итогам торгов на Лондонской бирже в среду этот пакет стоил £169 млн ($213 млн).

Около половины пакета (45%) продаст Greenleas International Holdings Абрамовича, 33% — Abiglaze Limited Абрамова, 17% — Crosland Global Limited Фролова, а оставшиеся 5% — Toshi Holdings Ltd Швидлера. Организаторами размещения по процедуре ускоренного сбора заявок (accelerated bookbuild) выступают Citigroup, Credit Suisse и UBS. Продавцы берут на себя обязательство в течение двух месяцев дополнительно не продавать акции Evraz.

РБК направил запрос представителю крупнейшего продавца — Абрамовича.

Три месяца назад, 18 марта, эти же акционеры продали на бирже 25,4 млн (1,8%) акций по цене £5,95 за бумагу, или за £151 млн за весь пакет ($190 млн). Основную часть пакета также продавал Абрамович. Капитализация Evraz с начала года выросла на 41%, до $12,3 млрд.

Незадолго до продажи бумаг Evraz Абрамович, Абрамов и Фролов также реализовали 1,7% «Норильского никеля» на Московской бирже на общую сумму $551 млн.