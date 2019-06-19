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Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
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Абрамович с партнерами продаст очередной пакет акций Evraz за $200 млн
Роман Абрамович вместе с партнерами вновь продают небольшой пакет Evraz (1,7%) на бирже, который сейчас оценивается в $213 млн. Три месяца назад они продали почти такой же пакет за $190 млн
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Структуры основных акционеров одной из крупнейших сталелитейных компаний России — Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и их партнера Евгения Швидлера выставили на продажу на бирже 25 млн акций металлургической компании, или около 1,7% капитала. Об этом 19 июня сообщила сама Evraz. По итогам торгов на Лондонской бирже в среду этот пакет стоил £169 млн ($213 млн).

Около половины пакета (45%) продаст Greenleas International Holdings Абрамовича, 33% — Abiglaze Limited Абрамова, 17% — Crosland Global Limited Фролова, а оставшиеся 5% — Toshi Holdings Ltd Швидлера. Организаторами размещения по процедуре ускоренного сбора заявок (accelerated bookbuild) выступают Citigroup, Credit Suisse и UBS. Продавцы берут на себя обязательство в течение двух месяцев дополнительно не продавать акции Evraz.

РБК направил запрос представителю крупнейшего продавца — Абрамовича.

Три месяца назад, 18 марта, эти же акционеры продали на бирже 25,4 млн (1,8%) акций по цене £5,95 за бумагу, или за £151 млн за весь пакет ($190 млн). Основную часть пакета также продавал Абрамович. Капитализация Evraz с начала года выросла на 41%, до $12,3 млрд.

Незадолго до продажи бумаг Evraz Абрамович, Абрамов и Фролов также реализовали 1,7% «Норильского никеля» на Московской бирже на общую сумму $551 млн.

До сентября 2018 года Абрамович, Абрамов и Фролов контролировали Evraz через компанию Lanebrook Ltd, у которой было 62,74% ее акций. Но затем Lanebrook была ликвидирована, и партнеры разделили свои пакеты. По данным на конец апреля 2019 года, Абрамовичу принадлежало 29,55%, Абрамову — 19,98%, Фролову — 9,98%.

Торговая война Китая и США оказывает давление, в том числе и на рынок стали, поэтому логично, что акционеры одной из крупнейших в России сталелитейных компаний хотят получить деньги, пока активы еще дороги, отметил директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Тем более они знают, куда их пристроить, добавил он.

Компания «Енисей Капитал» Абрамовича и Абрамова, которой принадлежит 24,74% крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер», планирует участвовать в приватизации госпакета этой компании (государство через РЖД владеет 50% плюс две акции). Об этом в марте говорил Абрамов. Аукцион по продаже «Трансконтейнера», по словам вице-премьера Максима Акимова и топ-менеджеров РЖД, должен состояться в конце июня — августе. Стартовая цена на торгах будет установлена на уровне 36,2 млрд руб. (около $560 млн по курсу ЦБ на 19 июня) за контрольный пакет.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: Evraz, Роман Абрамович, Александр Абрамов, Александр Фролов, Евгений Швидлер
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