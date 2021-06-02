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ПМЭФ-2021 ,  
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ВЭБ заложил в стратегию поддержку проектов стоимостью 17 трлн руб.

ВЭБ представил новую стратегию до 2024 года. В планах госкорпорации — следовать «зеленой» и социальной повестке, развивать городскую среду и финансово поддержать за три года проекты стоимостью более 17 трлн руб.
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Госкорпорация ВЭБ.РФ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представила новую стратегию развития на 2021–2024 годы. Она предполагает рост объема поддержанных группой проектов с 10 трлн до более чем 17 трлн руб. и участие только в тех проектах, где требуется господдержка.

Заниматься исполнением новой стратегии ВЭБ будет в роли главного института развития — запущенная осенью реорганизация институтов развития обернулась передачей ВЭБу прав собственности на «Роснано», «Сколково» и Корпорацию МСП (малое и среднее предпринимательство). Под контролем ВЭБа также находятся Российский экспортный центр, фонды развития информационных технологий и промышленности и другие.

Сам ВЭБ только в прошлом году вышел из убытков, получив 8,4 млрд руб. прибыли, в частности, за счет выдачи госгарантий по антикризисным программам. В прошлые годы он нес существенные потери из-за качества кредитного портфеля и необходимости создавать значительные резервы: непокрытый убыток к концу первого квартала 2021 года сократился с 797 млрд до 775 млрд руб. Сейчас ВЭБ формирует новый портфель чистых проектов.

«ВЭБ начиная с зимы 2016 года переживал настоящую реальную санацию. Санация была завершена в 2019 году. Сейчас ВЭБ в первоклассном состоянии», — утверждает глава госкорпорации Игорь Шувалов. Текущую бизнес-модель ВЭБ, по словам Шувалова, выполняет успешно. Госкорпорация должна была выдать 3 трлн руб. на новые проекты за 2019–2024 годы, но справится с этим уже к 2022 году, сказал он.

Шувалов объявил о завершении «перенастройки» ВЭБа
Финансы
Игорь Шувалов (второй справа)

Как изменится ВЭБ

В полном виде стратегия не опубликована, но, по словам Шувалова, она включает несколько направлений:

  • текущие проекты (как, например, стройка газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге стоимостью 3,5 трлн руб.);
  • новые стратегические инициативы правительства, на которые ВЭБ может получить дополнительный капитал от государства. В качестве примера Шувалов привел разработку водородных автобусов;
  • проекты повышения конкурентоспособности российской продукции на зарубежных рынках (там, где ее доля составляет менее 20%);
  • развитие городской среды и инфраструктуры агломераций (платные дороги, мосты, аэропорты);
  • ВЭБ также будет уделять внимание повестке ESG (Environmental, Social and Corporate Governance — окружающая среда, социальная ответственность и корпоративное управление), сказал Шувалов: например, он хочет «привнести другое качество жизни в город Кингисепп» — ближайший к газоперерабатывающему заводу в Усть-Луге, в стройке которого задействован ВЭБ.
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«В среднесрочной перспективе мы должны работать безубыточно и всегда обеспечивать возвратность средств», — добавил Шувалов.

Сколько потратят на кредитование малого бизнеса

В новые цели ВЭБа входит и повышение доли МСП в ВВП страны, хотя целевая планка по этому направлению не указана. В прошлом планировалось довести ее до 32,5% к 2024 году, но затем из нацпроектов этот показатель убрали. По итогам 2019 года доля МСП в экономике составляла около 20%. Новую стратегию на 2021–2025 годы получит и Корпорация МСП (в полном виде она пока тоже недоступна).

ВЭБ запланирует вложить в промышленность до ₽4 трлн до 2024 года
Бизнес
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Корпорацию МСП не раз критиковала Счетная палата. Аудиторы указывали, что она хронически не достигает цели по наиболее актуальному для себя показателю — доле кредитов компаниям МСП в портфеле. Количество поддержанных гарантиями компаний составило менее 1% от их общего среднегодового количества, указывала СП.

Корпорация намерена сконцентрироваться не на объеме поддержки, а на ее массовости, сказал РБК ее представитель. В ключевые показатели войдет помощь 1,8 млн субъектам МСП, самозанятым и гражданам, желающим начать свое дело. Для сравнения, в реестре МСП сейчас 5,8 млн компаний и более 15 млн работников.

Основу поддержки бизнеса составят гарантии. Корпорация прогнозирует объем поддержки в рамках национальной гарантийной системы в 2,2 трлн руб. до 2025 года. Гарантийная система призвана помочь получить кредитные средства тем предпринимателям, которым не удается получить ссуду в банке без обеспечения. Предполагается, что добиться масштабной поддержки удастся благодаря зонтичному механизму выдачи кредитов, который будет работать следующим образом: Корпорация МСП будет предоставлять поручительство по кредиту на сумму до 50% без индивидуального принятия решения. Фактически поддержка будет вшита в кредитные продукты банков-партнеров, если заемщик будет соответствовать условиям (сейчас для получения гарантии нужно согласование Корпорации МСП, а коммерческих банков-партнеров у нее нет).

ВЭБ в пандемию впервые за пять лет закончил год с прибылью
Финансы
Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Будет ли ВЭБ безубыточным

ВЭБ.РФ в рамках своей модели стремится к тому, чтобы проекты, в которых он участвует, не приводили к убыткам для самого банка, отмечает аналитик Fitch Антон Лопатин. «Для этих целей в момент принятия решения об участии в проекте рассматриваются различные варианты, в том числе потенциальной поддержки государства в случае роста рисков по проекту. В этом отличие сегодняшнего ВЭБа от того, что было десять лет назад, когда риски принимались, а поддержка уже оказывалась постфактум», — напоминает аналитик.

Избежать больших убытков при формировании нового портфеля может позволить широкое применение механизмов софинансирования, разделения рисков, когда ВЭБ дает лишь часть необходимой суммы, а другую часть вносит ключевой участник проекта в виде собственных средств, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Необходимо также участие российских банков с сильной экспертизой в проектном финансировании.

«Правильный выбор ключевых участников проектов — одна из ключевых проблем, но сейчас уже сформировался пул компаний, которые имеют опыт реализации больших инфраструктурных проектов и испытаны кризисами», — продолжает Волков.

Автор
Павел Казарновский Павел Казарновский
ВЭБ Инвестиционная стратегия ПМЭФ
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