ВЭБ заложил в стратегию поддержку проектов стоимостью 17 трлн руб.

Как изменится ВЭБ

В полном виде стратегия не опубликована, но, по словам Шувалова, она включает несколько направлений:

текущие проекты (как, например, стройка газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге стоимостью 3,5 трлн руб.);

новые стратегические инициативы правительства, на которые ВЭБ может получить дополнительный капитал от государства. В качестве примера Шувалов привел разработку водородных автобусов;

проекты повышения конкурентоспособности российской продукции на зарубежных рынках (там, где ее доля составляет менее 20%);

развитие городской среды и инфраструктуры агломераций (платные дороги, мосты, аэропорты);

ВЭБ также будет уделять внимание повестке ESG (Environmental, Social and Corporate Governance — окружающая среда, социальная ответственность и корпоративное управление), сказал Шувалов: например, он хочет «привнести другое качество жизни в город Кингисепп» — ближайший к газоперерабатывающему заводу в Усть-Луге, в стройке которого задействован ВЭБ.

«В среднесрочной перспективе мы должны работать безубыточно и всегда обеспечивать возвратность средств», — добавил Шувалов.

Сколько потратят на кредитование малого бизнеса

В новые цели ВЭБа входит и повышение доли МСП в ВВП страны, хотя целевая планка по этому направлению не указана. В прошлом планировалось довести ее до 32,5% к 2024 году, но затем из нацпроектов этот показатель убрали. По итогам 2019 года доля МСП в экономике составляла около 20%. Новую стратегию на 2021–2025 годы получит и Корпорация МСП (в полном виде она пока тоже недоступна).

Корпорацию МСП не раз критиковала Счетная палата. Аудиторы указывали, что она хронически не достигает цели по наиболее актуальному для себя показателю — доле кредитов компаниям МСП в портфеле. Количество поддержанных гарантиями компаний составило менее 1% от их общего среднегодового количества, указывала СП.

Корпорация намерена сконцентрироваться не на объеме поддержки, а на ее массовости, сказал РБК ее представитель. В ключевые показатели войдет помощь 1,8 млн субъектам МСП, самозанятым и гражданам, желающим начать свое дело. Для сравнения, в реестре МСП сейчас 5,8 млн компаний и более 15 млн работников.

Основу поддержки бизнеса составят гарантии. Корпорация прогнозирует объем поддержки в рамках национальной гарантийной системы в 2,2 трлн руб. до 2025 года. Гарантийная система призвана помочь получить кредитные средства тем предпринимателям, которым не удается получить ссуду в банке без обеспечения. Предполагается, что добиться масштабной поддержки удастся благодаря зонтичному механизму выдачи кредитов, который будет работать следующим образом: Корпорация МСП будет предоставлять поручительство по кредиту на сумму до 50% без индивидуального принятия решения. Фактически поддержка будет вшита в кредитные продукты банков-партнеров, если заемщик будет соответствовать условиям (сейчас для получения гарантии нужно согласование Корпорации МСП, а коммерческих банков-партнеров у нее нет).

Будет ли ВЭБ безубыточным

ВЭБ.РФ в рамках своей модели стремится к тому, чтобы проекты, в которых он участвует, не приводили к убыткам для самого банка, отмечает аналитик Fitch Антон Лопатин. «Для этих целей в момент принятия решения об участии в проекте рассматриваются различные варианты, в том числе потенциальной поддержки государства в случае роста рисков по проекту. В этом отличие сегодняшнего ВЭБа от того, что было десять лет назад, когда риски принимались, а поддержка уже оказывалась постфактум», — напоминает аналитик.

Избежать больших убытков при формировании нового портфеля может позволить широкое применение механизмов софинансирования, разделения рисков, когда ВЭБ дает лишь часть необходимой суммы, а другую часть вносит ключевой участник проекта в виде собственных средств, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Необходимо также участие российских банков с сильной экспертизой в проектном финансировании.

«Правильный выбор ключевых участников проектов — одна из ключевых проблем, но сейчас уже сформировался пул компаний, которые имеют опыт реализации больших инфраструктурных проектов и испытаны кризисами», — продолжает Волков.