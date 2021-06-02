Аналитики спрогнозировали рост ставок по ипотеке выше 9% к концу года

Процентные ставки по ипотечным кредитам в этом году поднимутся выше 9% из-за политики ЦБ и окончания льготной госпрограммы в нынешнем виде, считают в АКРА. Зато россияне могут рассчитывать на небольшое снижение цен на жилье

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К концу 2021 года ставки по ипотечным кредитам вырастут до 9–9,5% годовых, говорится в обзоре Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), поступившем в РБК. По мнению аналитиков, увеличение стоимости кредитов на жилье будет связано с удорожанием фондирования для банков и трансформацией госпрограммы льготной ипотеки на новостройки.

2020 год был удачным для российского ипотечного рынка, и большинство банков рассчитывают удерживать эту планку. Агентство опросило 23 кредитные организации (27% от общего ипотечного портфеля), и значительная часть игроков признались, что заинтересованы в повышении рентабельности бизнеса в этом году именно за счет ипотеки.

Что будет толкать ипотечные ставки вверх

Первый фактор, который будет влиять на стоимость кредитов для потребителей, — политика Банка России. По прогнозу АКРА, ключевая ставка ЦБ к концу 2021 года увеличится еще на 0,75 п.п., до 5,75%. На этом фоне банкам придется повышать и ставки привлечения средств клиентов.