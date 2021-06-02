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Финансы ,  
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Аналитики спрогнозировали рост ставок по ипотеке выше 9% к концу года

Процентные ставки по ипотечным кредитам в этом году поднимутся выше 9% из-за политики ЦБ и окончания льготной госпрограммы в нынешнем виде, считают в АКРА. Зато россияне могут рассчитывать на небольшое снижение цен на жилье
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

К концу 2021 года ставки по ипотечным кредитам вырастут до 9–9,5% годовых, говорится в обзоре Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), поступившем в РБК. По мнению аналитиков, увеличение стоимости кредитов на жилье будет связано с удорожанием фондирования для банков и трансформацией госпрограммы льготной ипотеки на новостройки.

2020 год был удачным для российского ипотечного рынка, и большинство банков рассчитывают удерживать эту планку. Агентство опросило 23 кредитные организации (27% от общего ипотечного портфеля), и значительная часть игроков признались, что заинтересованы в повышении рентабельности бизнеса в этом году именно за счет ипотеки.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Что будет толкать ипотечные ставки вверх

Первый фактор, который будет влиять на стоимость кредитов для потребителей, — политика Банка России. По прогнозу АКРА, ключевая ставка ЦБ к концу 2021 года увеличится еще на 0,75 п.п., до 5,75%. На этом фоне банкам придется повышать и ставки привлечения средств клиентов.

«Кроме того, мы учитываем отмену самой льготной ипотеки и повышение макропруденциальных надбавок по наиболее рискованным ипотечным кредитам, выданным с 1 августа. В совокупности вышеперечисленные факторы могут привести к росту ставок до уровня 9–9,5%», — говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставкам до 6,5% была запущена в России в конце апреля 2020 года для поддержания спроса на покупку жилья у застройщиков, она продлена до 1 июля 2021 года. За год действия программы банки выдали по ней кредиты на 1,4 трлн руб., оценивал ЦБ со ссылкой на данные «Дом.РФ» (.pdf). Эксперты АКРА указывают в обзоре, что программа рассматривалась как «универсальное антикризисное решение», но в итоге имела и негативные последствия. Например, привела к заметному росту цен на жилье и увеличению сроков кредитования заемщиков. Остудить рынок может только регулятор, заключают эксперты. Шаг в эту сторону уже сделан: с 1 августа российские банки должны будут формировать более высокие надбавки при выдаче ипотеки.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Банк России открыто заявляет о «перегретой ситуации» в ипотеке, и ужесточение требований в конечном счете отразится на кредитной политике банков, считает директор по банковским рейтингам НРА Константин Бородулин. Он допускает, что до конца года разница между средней ставкой по ипотеке и ключевой составит 2,5–3,5 п.п. По данным ЦБ, на 1 мая средняя ставка по ипотечным и жилищным кредитам составила 7,3% при ключевой 5% годовых.

К каким последствиям привела льготная ипотека

Как отмечают в АКРА, ограничение срока действия льготных программ породило всплески кредитных выдач и роста цен. Аналитики прогнозируют очередной такой пик в мае—июне этого года, поскольку россияне стараются успеть взять ипотеку по низкой ставке до окончания программы. Вопрос продления льготного режима все еще обсуждается, но решение, скорее всего, будет принимать президент, говорил в мае замминистра финансов Алексей Моисеев.

Окончание программы скажется на спросе заемщиков и стоимости жилья, прогнозируют в агентстве. «Уже в третьем квартале 2021 года мы увидим коррекцию спроса на ипотеку. При этом рост цен на недвижимость в ближайшем будущем будет замедляться и может перейти к стагнации. При реализации наиболее пессимистичного сценария произойдет коррекция цен на жилье [вниз] на 5–7%», — говорится в обзоре. Аналитики АКРА подчеркивают, что на динамику цен может повлиять и дестимулирование ипотеки со стороны ЦБ, хотя потенциал снижения стоимости жилья «остается ограниченным».

Льготная ипотека на фоне роста цен: стоит ли сейчас покупать новостройку
Недвижимость
Фото:AlexandrinaZ/shutterstock

В марте председатель Банка России Эльвира Набиуллина не исключала, что льготная ипотека может быть сохранена в 24 регионах страны — там, где цены на недвижимость выросли не так сильно. Если программу продлят в таком формате, разброса ставок между «льготными» регионами и остальными не возникнет, считает Носова.

«Доля таких регионов в ипотечном жилищном кредитовании незначительна, основная часть приходится на Москву и Санкт-Петербург, а также ряд городов-миллионников», — уточняет она. Аналитик АКРА также сомневается, что в «льготных» регионах вырастет спрос на ипотеку за счет заемщиков из других субъектов.

Автор
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки Ипотека ставки по кредитам
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