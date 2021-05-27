ЦБ выявил схему с получением нескольких ипотечных кредитов за день

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Банк России выявил новую схему на ипотечном рынке, при которой заемщик пытается взять несколько ипотечных кредитов за один день. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, передает корреспондент РБК.

«Мы видим новую схему, в рамках которой заемщики берут несколько ипотечных кредитов за один день. Она не получила широкого распространения, но мы мониторим ситуацию», — сказала она.

Юдаева добавила, что ЦБ продолжает фиксировать ситуацию, где граждане берут необеспеченные кредиты для первоначального взноса по ипотеке, однако, по ее словам, существенного роста таких случаев не наблюдается.

Осенью банки зафиксировали всплеск случаев мошенничества, когда злоумышленники убеждали жертву оформить предварительно одобренный ей кредит и перевести эти деньги на их счет. По оценке замначальника департамента защиты информации Газпромбанка (ГПБ) Алексея Плешкова, за десять месяцев 2020 года во всей банковской отрасли зафиксированы тысячи случаев мошенничества с предодобренными кредитами.