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Финансы ,  
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ЦБ выявил схему с получением нескольких ипотечных кредитов за день

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Банк России выявил новую схему на ипотечном рынке, при которой заемщик пытается взять несколько ипотечных кредитов за один день. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, передает корреспондент РБК.

«Мы видим новую схему, в рамках которой заемщики берут несколько ипотечных кредитов за один день. Она не получила широкого распространения, но мы мониторим ситуацию», — сказала она.

Юдаева добавила, что ЦБ продолжает фиксировать ситуацию, где граждане берут необеспеченные кредиты для первоначального взноса по ипотеке, однако, по ее словам, существенного роста таких случаев не наблюдается.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Осенью банки зафиксировали всплеск случаев мошенничества, когда злоумышленники убеждали жертву оформить предварительно одобренный ей кредит и перевести эти деньги на их счет. По оценке замначальника департамента защиты информации Газпромбанка (ГПБ) Алексея Плешкова, за десять месяцев 2020 года во всей банковской отрасли зафиксированы тысячи случаев мошенничества с предодобренными кредитами.

ЦБ также сообщил, что на 1 апреля уровень долговой нагрузки россиян по всем видам кредитов и займов достиг 11,9%. За кризисный год во время пандемии уровень долговой нагрузки граждан вырос на 1 п.п., а основной вклад внесли выдачи необеспеченных ссуд. Так, ЦБ зафиксировал, что некоторые участники банковского рынка наращивают выдачи заемщикам, которые уже отдают за кредиты свыше 80% своего дохода.

Ипотека мошенничество ЦБ Ксения Юдаева
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