ЦБ решил взяться за «дропов второго уровня»

Центробанк хочет усилить контроль за мошенниками «второго уровня». Речь идет о тех, кто в итоге получает украденные у жертв деньги, а не просто выступает промежуточным звеном для вывода средств

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Центробанк усилит борьбу с «дропами» второго уровня, то есть более высокопоставленными мошенниками, на чьи карты выводятся деньги, полученные от жертв. Об этом директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров сказал на конференции «Антифродум 2025», организованной НСПК, передает корреспондент РБК.

Дропы, или дропперы, — это банковские клиенты, через чьи карты могут проводиться мошеннические или сомнительные операции. Злоумышленники могут использовать карты дропов, чтобы аккумулировать и обналичивать деньги, похищенные у граждан в результате мошенничества, или чтобы переводить средства в пользу теневого бизнеса. ЦБ, Росфинмониторинг и банки планируют запустить платформу обмена информацией о клиентах-физлицах, заподозренных в дроперстве. Обсуждается наделение банков правом отказывать в приеме на обслуживание лицам из базы.

«Если говорить о 369-ФЗ, то период охлаждения у нас заработал, ежемесячно «охлаждается» порядка 300 тыс. переводов, у нас блокируются карты. И отдельно хочу сказать, что по 369-ФЗ Банк России имеет право блокировать связанные операции, то есть вносить их реквизиты в нашу базу. Мы в настоящее время пропилотировали эту историю с крупными банками, нам кажется, что пора браться за дропов «второго уровня». Подходы к направлению этой информации [в банки] с использованием нашей автоматизированной системы мы сформировали. И в настоящее время мы планируем их включать в нашу базу, именно дропов «второго уровня» после совершения операции. Эту тему мы отработали в канале СБП, такую же историю сейчас посмотрим по картам, чтобы дропам «второго уровня» жилось не очень хорошо и приятно», — сообщил Уваров.

«В нашем понимании есть дропы «первого уровня» — это непосредственно те, кому жертвы переводят деньги, это тот счет, те реквизиты, та карта, которая используется на первом [этапе] хищения. Вы знаете, что дропы, как правило, эти деньги либо обналичивают сразу, либо в дальнейшем переводят. Если они осуществляют перевод дальше, то они переводят тому человеку, который является дропом «второго уровня». Их может быть несколько, их может быть больше трех, больше четырех в зависимости от схемы», — пояснил Уваров.

В декабре 2024 года Банк России оценивал число лиц, вовлеченных в дропперство, в 700 тыс. По расчетам МВД, в схемы по обналичиванию средств, похищенных мошенниками, вовлечены более 2 млн граждан. За девять месяцев прошлого года объем незаконного обналичивания через карты физлиц достиг 39 млрд руб., следует из статистики ЦБ.