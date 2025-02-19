Набиуллина сообщила о приостановке банками 300 тыс. переводов ежемесячно

Банки ежемесячно «охлаждают» 300 тыс. переводов, которые проводятся на счета из мошеннической базы ЦБ. Однако 40% этих операций все равно совершаются после приостановки, часть из них связаны с криптовалютами

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Российские банки ежемесячно приостанавливают на два дня около 300 тыс. денежных переводов на счета из базы данных ЦБ с реквизитами мошенников. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

«Закон, который вводит двухдневный период охлаждения при денежных переводах, осложнил жизнь мошенникам, крупные банки ежемесячно приостанавливают на два дня около 300 тыс. переводов на счета из базы данных Банка России», — рассказала Набиуллина.

Около 60% людей за эти два дня успевают разобраться, что могли стать жертвами мошенников, однако часть людей все равно делают эти операции, когда период охлаждения заканчивается, продолжает Набиуллина: «Среди остальных 40% есть часть операций, которые проводятся с криптовалютами через дроперов вполне осознанно, но на это тоже надо будет обращать внимание».

Также, по словам Набиуллиной, банки практически перестали без периода охлаждения переводить деньги на счета из базы подозрительных счетов, которую ведет ЦБ. «Фактически этими счетами перестают пользоваться. Мы видим, что по ним транзакционная активность снижается в 40 раз после включения их в эту базу данных. Кроме того, платежные карты и онлайн-банкинг дроперов, информация о которых поступила в нашу базу данных из МВД, банками блокируются в 100% случаев», — подчеркнула Набиуллина.

По словам Набиуллиной, эти меры привели к тому, что карты и другие электронные средства платежей становятся одноразовым инструментом для дроперов и их стоимость на черном рынке выросла кратно — с 10–15 тыс. руб. до 70 тыс. руб. «Поэтому мошенники чаще стали выводить похищенные деньги наличными через курьеров», — резюмировала она.

Соответствующий закон, который устанавливает двухдневный период «охлаждения» переводов заработал в июле 2024 года. Банки получили право приостанавливать переводы, если они совершаются на счета из базы ЦБ «О случаях и попытках совершения переводов денежных средств без добровольного согласия клиента». Если банк не заблокировал такую операцию, а она оказалась мошеннической, то он должен вернуть клиенту украденные средства в полном размере. Также у банков есть право блокировать карты и онлайн-банкинг, если они содержатся в этой базе ЦБ. Если также получена информация от МВД о совершенном этим клиентом противоправном действии, то банк обязан заблокировать его карты и онлайн-банкинг. ЦБ собирает базу с мошенническими реквизитами на основе данных, полученных от банков и других операторов платежных систем. В ней содержится информация о совершенных операциях, о плательщиках и получателях денежных средств. Если компания или физлицо не согласны с включением их реквизитов в базу данных, то они могут обратиться в обслуживающий банк или подать заявление на сайте Банка России. Кроме дроперов в мошенническую базу ЦБ попали и данные легальных клиентов, из-за чего у них возникли проблемы с обслуживанием в кредитных организациях. Как поясняли источники РБК, физические лица могли оказаться в этой базе, если их персональные данные были слиты и затем использованы мошенниками для открытия счетов для вывода средств.

Сколько денег крадут мошенники

За 2024 год мошенники украли у банковских клиентов путем совершения несанкционированных денежных переводов 27,5 млрд руб. Это на 74,4% больше, чем объем хищений в 2023 году. Но такой рост показателя объясняется изменением методики сбора статистики. Из украденных средств банки вернули жертвам мошенников 2,7 млрд руб. Также кредитные организации смогли предотвратить хищения 13,5 трлн рублей.

По данным МВД, в прошлом году зарегистрировано 765 тыс. преступлений, совершенных с использованием ИТ-технологий, из них 486 тыс. дистанционные хищения денежных средств, рассказал на форуме заместитель министра внутренних дел Андрей Храпов. По его словам, общий показатель на 2% больше, чем в 2023 году, сумма ущерба от действий таких мошенников за год увеличилась на 36% — до 200 млрд руб. «Как мы видим, это увеличение идет за счет кредитных денег: преступники звонят жертве, и мало того что он переводит то, что у него есть, его еще заставляют идти брать кредит, продавать квартиру, совершать другие противоправные действия», — рассказал Храпов.

Он также добавил, что среди потерпевших растет доля детей и подростков до 18 лет. «В основном детям звонят и заставляют их выносить деньги, которые принадлежат родителям. Зачастую у подростков находят какие-то вещи, которые могут их скомпрометировать перед теми же родителями или одноклассниками в переписке, в социальных сетях. И чтобы не было огласки, также заставляют переводить деньги», — пояснил Храпов.