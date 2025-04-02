Минфин не получил заявок от желающего вернуться иностранного бизнеса

Желающий работать в России иностранный бизнес пока не обращался с заявками в Минфин, рассказал замминистра Чебесков. При этом количество сделок по уходу нерезидентов сократилось

Иван Чебесков (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

В Минфин пока не поступали заявки от желающего вернуться в Россию иностранного бизнеса, сказал замминистра финансов Иван Чебесков в кулуарах форума «Стратегическая сессия финансового рынка», организованного «Эксперт РА».

«У нас пока вот конкретных заявок по этой тематике нет», — сказал Чебесков в ответ на вопрос о возможном возвращении в Россию иностранных компаний.

Сделки по выходу иностранцев из России продолжаются, хотя количество таких заявок в правкомиссию сократилось, отметил замминистра. «Заявки есть, конечно. Постепенно их количество снижалось за последние три года, но тем не менее они есть. У нас было небольшое заседание на этой неделе, там были рассмотрены заявки по уходу четырех компаний», — пояснил Чебесков.

При этом в Минфине видят возвращение иностранцев в рублевые инвестиционные инструменты, прежде всего в ОФЗ, обратил внимание замминистра. «Это так называемые ковбойские деньги хедж-фондов, которые рискуют даже режимом санкционным, чтобы через дружественные юрисдикции небольшие деньги заводить», — сказал Чебесков.

Возможное возвращение в Россию ранее ушедшего иностранного бизнеса стало обсуждаться на фоне начала переговоров об урегулировании конфликта на Украине. При этом российская сторона заявляла, что сделки по возврату должны сопровождаться дополнительными условиями для нерезидентов.

В марте на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей президент Владимир Путин поручил разработать процедуру согласования возвращения иностранных инвесторов с «обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел» в России. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в кулуарах этого же съезда допускал, что условием возвращения иностранцев в Россию может быть создание совместных предприятий с российскими компаниями.

Позднее замминистра Чебесков подтверждал, что разработка процедуры согласования началась. «Очевидно, что готовим [список требований], поручение [президента] было, поэтому работаем. Но, на самом деле, тут нам требуется, естественно, согласовать все эти требования не только внутри правительственной подкомиссии, но также с ключевыми ведомствами. Это Минпромторг, Минсельхоз, Минэнерго, с теми ведомствами, которые работают, с которыми мы работаем в рамках правительственной подкомиссии», — говорил Чебесков.

Массовый исход иностранного бизнеса начался в 2022 году, после начала специальной военной операции России на Украине. При этом для проведения таких сделок иностранцам нужно получать разрешение от правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Также все сделки по выходу иностранцев проходили с дисконтом (сейчас он составляет минимум 60% от рыночной стоимости актива) и обязательным взносом в бюджет (сейчас — 35% от рыночной стоимости актива).

В 2024 году в России было зафиксировано 58 сделок по выходу иностранцев против 97 сделок в 2023-м, подсчитывали в агентстве AK&M. Совокупный денежный объем этих сделок составил $3,38 млрд, что в три раза меньше, чем в 2023-м ($11,14 млрд). Значительное количество сделок с иностранцами, которые проходят с большим дисконтом, привело к снижению мультипликаторов на российском рынке слияний и поглощений, отмечали аналитики.