Оценка стоимости российских компаний выросла второй год подряд

К росту оценок привело сокращение сделок с иностранцами, которые проходят с дисконтом. Но рыночные мультипликаторы еще не достигли докризисных значений. В 2025-м эксперты ожидают замедления роста оценок из-за высокой ставки ЦБ

Фото: Олег Яковлев / РБК

Оценки активов на российском рынке растут второй год подряд на фоне сокращения выкупов бизнеса у иностранцев (эти сделки проходят с дисконтом от 60%), следует из отчета финансово-инвестиционной компании Advance Capital, с которым ознакомился РБК.

В 2024 году на сделках слияний и поглощений (M&A) в России медианное значение мультипликатора EV/LTM EBITDA составило 4,8х, посчитали в компании. То есть компании оценивались в 4,8 годовой прибыли до вычета процентов, налога на прибыль, износа и амортизации (EBITDA), тогда как в предыдущем году — в 4,1 EBITDA. В докризисном 2021-м медианное значение показателя для сделок в российском контуре составляло 5,5х, следует из ранее опубликованных данных Advance Capital.

EV/LTM EBITDA — мультипликатор, который показывает, во сколько годовых EBITDA была оценена компания в рамках сделки. EV (Enterprice Value) в мультипликаторе — это стоимость компании, EBITDA — прибыль компании до вычета процентов, налога на прибыль, износа и амортизации, а LTM (Last Twelve Month) — указание на срок, за который был взят показатель.

«Мультипликаторы на российском рынке продолжают постепенно восстанавливаться уже второй год подряд по мере сокращения сделок по уходу из России иностранных компаний. Тем не менее средний и медианный мультипликаторы все еще далеки от значений докризисного 2021 года, когда компании на российском рынке продавались в среднем (средняя оценка по рынку обычно выше медианной. — РБК) по оценке более 6х EV/LTM EBITDA», — отмечают в Advance Capital. Основной фактор роста мультипликаторов — сокращение сделок по уходу иностранцев из России, считают в компании.

В исследовании Advance Capital учитывались только сделки с активами, находящимися на территории России. Также в базу попали только те сделки, которые были закрыты до 1 января 2025 года, а их сумма превышала $1 млн.

От чего зависит оценка компаний в России

На фоне завершения массового ухода с российского рынка иностранных компаний мультипликаторы по M&A-сделкам увеличились в среднем более чем на 10%, говорится в отчете. «Например, медианный EV/LTM EBITDA за год вырос с 4,1х до 4,8х, причем оценки по сделкам без участия резидентов недружественных стран превышали 5х», — отмечают в Advance Capital.

По подсчетам экспертов, в 2024 году было 56 сделок по выходу иностранцев из активов в России против 111 таких сделок в 2023 году. Исход иностранцев резко ускорился в ноябре и декабре (19 сделок за два месяца) — после того как минимальный дисконт по таким сделкам увеличили с 50 до 60%, а размер взноса в бюджет — с 15 до 35% от рыночной стоимости актива. Также было введено требование, согласно которому для закрытия сделок на сумму выше 50 млрд руб. стало необходимо получить одобрение президента России, напомнили в Advance Capital.

Из-за обязательных дисконтов мультипликаторы на сделках с участием иностранцев были существенно ниже, чем по сделкам между резидентами, хотя до 2022 года ситуация была обратной — активы иностранцев оценивали более высоко. Так, в 2024 году при продаже иностранной компании в России среднее значение EV/LTM EBITDA составляло 2,3х, медианное — 2х, а при продаже локальной компании — 5,4х и 5,1х соответственно, подсчитали в Advance Capital.

Рост мультипликаторов на фоне снижения доли сделок с иностранцами подтверждает и партнер департамента финансового консультирования компании ДРТ Антон Шульга. «Для многих покупателей такие сделки становились приоритетными, так как на них можно было больше заработать, а значит, все «обычные» сделки могли «соревноваться» с такими, только если продавцы были готовы предложить дополнительный дисконт. Поэтому мультипликаторы были низкими — 2–3х EV/EBITDA», — комментирует эксперт.

Но стоимость активов снижалась на фоне высокой ключевой ставки Банка России (в марте ЦБ сохранил ее на историческом максимуме — 21%), продолжает Шульга. «При такой ключевой ставке стоимость активов снизилась относительно «нормы» (без учета дисконтов), поэтому оценки, в моем понимании, еще не вернулись на уровень 2021 года», — оценивает он.

«Компании со значительным потенциалом роста, работающие на динамичных рынках, показывают принципиально другие значения мультипликатора. На прошедших в первом полугодии 2024 года IPO IT-компаний мы видели мультипликаторы 9–11х», — добавляет глава Blaze Consulting Леонид Никитин.

Также оценки на сделках менялись в зависимости от сезона. На пике медианное значение EV/LTM EBITDA было в сентябре — 5,4х, а на минимуме — в марте (3,9х), указано в отчете Advance Capital. Аналитик Aspring Capital Михаил Кушнир отмечает, что в целом во второй половине года оценки компаний были ниже, чем в первой. На эту же тенденцию указывает партнер Б1 Юлия Загорнова.

Мультипликаторы неоднородны для всех активов и зависят от того, насколько компания сильно растет и насколько она близка к целевому (устойчивому) уровню рентабельности, добавляет Шульга. «Быстрорастущие компании (часто даже работающие в убыток по EBITDA) могут стоит до 20х выручек. В момент выхода в прибыль, когда компания только заработала что-то отличное от нуля на уровне EBITDA, мультипликатор EV/EBITDA может быть более 100х. В таких случаях инвесторы будут скорее смотреть на выручку и мультипликаторы к ней», — объясняет эксперт.

Что будет с рынком слияний и поглощений в 2025 году

В этом году восстановление оценок активов на российском рынке замедлится, так как массовый исход иностранцев уже завершился, а ключевая ставка Банка России останется высокой, считают в Advance Capital. «Рост мультипликаторов в 2024 году мы видели вплоть до лета, после чего на фоне повышения ключевой ставки на мультипликаторы снова стало оказываться давление, и средний мультипликатор сейчас ниже, чем был в середине прошлого года», — отмечает Юлия Загорнова.

Одновременно жесткая политика ЦБ может стать и поводом для новых сделок, следует из отчета. «Многие владельцы компаний из секторов недвижимости и девелопмента, тяжелой промышленности и тому подобных могут столкнуться с необходимостью проведения реструктуризации бизнеса или всерьез задуматься о продаже активов уже в течение следующего года», — допускают эксперты Advance Capital.

Также там ожидают новых сделок по перепродаже активов, которые ранее были выкуплены у иностранцев с дисконтом. Серию перепродаж бизнесов, которыми владели нерезиденты, эксперты предсказывали год назад, писал РБК. Среди причин таких сделок называли и невозможность исполнения новыми собственниками KPI (ключевые показатели эффективности), которые устанавливались при согласовании сделок с иностранцами.

Важным фактором для рынка в 2025 году будет и геополитика, обращает внимание Шульга. «Возможное снижение ключевой ставки в совокупности с потенциальным снятием санкций и возвращением иностранных инвестиций могут стать основным драйвером роста уровней оценок», — согласен Кушнир.