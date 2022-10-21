Сингапур обогнал Россию по объему платежей офшорным юанем
Россия сместилась на четвертое место среди стран мира по объему офшорных платежей в юанях (проходящих за пределами Китая), следует из отчета Международной банковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT). Она уступила Сингапуру.
На долю России в общем объеме платежей в юанях за пределами Китая в сентябре пришлось 3,58%, а на обогнавший ее Сингапур — 3,82%. Опережают их только Гонконг и Великобритания — у них 72,11% и 5,99% соответственно, указано в отчете SWIFT.
По данным за август, Россия стала третьей страной в мире по объему платежей офшорным юанем (4,3%). Гонконг и Великобритания тогда также были впереди: на них приходилось 71,14 и 5,75% соответственно.
После начала военной операции России на Украине российские банки попали под санкции, затрудняющие переводы и платежи в валюте. Так, США внесли Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и ряд других в SDN-список, подразумевающий заморозку активов и запрет на расчеты в долларах. Евросоюз отключил от SWIFT Сбербанк, МКБ, Россельхозбанк, ВТБ, «Открытие», банк «Россия», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Новикомбанк и ВЭБ.РФ.
На фоне ограничений президент России Владимир Путин поручил подготовить российский валютный рынок к переходу на расчеты в национальных валютах, «чтобы любую иностранную валюту можно было свободно и в необходимом объеме обменять на российские рубли».
В начале октября доллар впервые проиграл юаню по объему торгов в России.