Сингапур обогнал Россию по объему платежей офшорным юанем, сместив ее на четвертое место

На долю России в общем объеме платежей в юанях за пределами Китая в сентябре пришлось 3,58%. Опережают ее только Гонконг, Великобритания и Сингапур

Россия сместилась на четвертое место среди стран мира по объему офшорных платежей в юанях (проходящих за пределами Китая), следует из отчета Международной банковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT). Она уступила Сингапуру.

На долю России в общем объеме платежей в юанях за пределами Китая в сентябре пришлось 3,58%, а на обогнавший ее Сингапур — 3,82%. Опережают их только Гонконг и Великобритания — у них 72,11% и 5,99% соответственно, указано в отчете SWIFT.

По данным за август, Россия стала третьей страной в мире по объему платежей офшорным юанем (4,3%). Гонконг и Великобритания тогда также были впереди: на них приходилось 71,14 и 5,75% соответственно.

До весны 2022 года России не было в топ-15 стран с наибольшей долей, в апреле она оказалась на 12-м месте этого списка с долей 0,62%, следует из ежемесячных отчетов SWIFT. По итогам мая доля России увеличилась до 0,79%, по итогам июня практически удвоилась и достигла 1,42% (седьмая строчка). В июле показатель снова рос ускоренными темпами и достиг 3,90% (третье место). В августе рост доли несколько замедлился, она составила 4,3%, сохранив ту же позицию в списке.

После начала военной операции России на Украине российские банки попали под санкции, затрудняющие переводы и платежи в валюте. Так, США внесли Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и ряд других в SDN-список, подразумевающий заморозку активов и запрет на расчеты в долларах. Евросоюз отключил от SWIFT Сбербанк, МКБ, Россельхозбанк, ВТБ, «Открытие», банк «Россия», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Новикомбанк и ВЭБ.РФ.

На фоне ограничений президент России Владимир Путин поручил подготовить российский валютный рынок к переходу на расчеты в национальных валютах, «чтобы любую иностранную валюту можно было свободно и в необходимом объеме обменять на российские рубли».

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