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Швецов связал либерализм на финансовом рынке с мошенничеством

Глава набсовета Мосбиржи Швецов: либерализм на финансовых рынках ведет к мошенничеству
Центробанк жестко подходит к регулированию финансового рынка, чтобы обеспечить доверие инвесторов. Либерализм в этом вопросе ведет к мошенничеству, считает глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов
Сергей Швецов
Сергей Швецов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Центральный банк старается выстраивать стратегию по развитию финансового рынка на несколько лет вперед, поэтому регулирует его жестче, чем того хотел бы сам рынок, рассказал председатель наблюдательного совета Мосбиржи, бывший первый зампред ЦБ Сергей Швецов, ранее ответственный за это направление.

«Просто из мирового опыта: успешные рынки — жесткие рынки. Не бывает финансовых рынков либеральных, потому что либерализм порождает мошенничество. И примеров нет, которые бы опровергали это. То есть все вот эти реформы (связанные с регулированием рынка и защитой инвесторов. — РБК), они подтверждают этот тезис, что основа стабильности и качества работы финансового рынка — в жесткой защите слабой стороны», — сказал Швецов на конференции, посвященной десятилетию создания мегарегулятора на базе ЦБ, которая проходит в Центре событий РБК.

«У нас, если говорить о развилках, всегда есть [...] стратегия и тактика. Мы с рынком очень хорошо договариваемся о стратегии, никаких проблем нет, все понимают одинаково, но, когда речь идет о времени, рынок всегда живет годом, в то время как Центральный банк старается выстраивать свою стратегию исходя из более длинного горизонта, и вот в этом конфликт. Потому что рынку нужно сегодня заработать, потому что нужно кормить персонал, покупать новые компьютеры, содержать программистов. А Центральному банку нужно выращивать доверие, которое именно выравнивается, потому что одна ложка дегтя отправляет бочку меда на свалку. И он не может допустить вот то, что было десять лет назад», — отметил глава набсовета биржи.

«Мы посмотрели статистику, счета физических лиц в 2013 году «жили» несколько месяцев, после этого деньги кончались и приходили новые, брокер перемалывал все это дело по кругу. Другое дело, что тогда было мало физических лиц. Сегодня счета живут годами, если не брать блокировку активов. И если не брать это явление, мы можем сказать, что перешли в положительную плоскость, то есть у нас маргинальное количество счетов исчезает, где деньги кончаются, все-таки люди зарабатывают, а счастливые брокеры — это брокеры, у которых счастливые клиенты», — резюмировал Швецов.

Центробанк с прошлого лета обсуждает ужесточение условий для получения статуса квалифицированного инвестора, который позволяет приобретать большее количество финансовых инструментов по сравнению с «неквалами». Например, минимальная сумма активов для признания «квалом» должна резко вырасти — изначально планировался рост с 6 млн до 30 млн руб., но впоследствии ЦБ смягчил позицию и теперь рассчитывает поднять ее постепенно до 12 млн руб. на первом этапе и до 24–25 млн руб. на втором. Среди других мер — пересмотр размера кредитного плеча для «неквалов» и усложнение тестирования для покупки сложных финансовых инструментов.

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Пространство выбора

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для себя и инвестиций

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прямо на сайте РБК

Полезные статьи

и обзоры рынка недвижимости
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

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