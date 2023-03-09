Брокеры предложили увеличить число инструментов для непрофессионалов

Неквалифицированным инвесторам нужно дать больше свободы, считают в финансовой организации НАУФОР. Там предлагают разрешить непрофессионалам покупать больше облигаций без тестов и не ограничивать их в покупке цифровых активов

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В связи с ужесточением требований Банка России к квалифицированным инвесторам участники рынка предлагают расширить набор инструментов, доступных непрофессионалам. Для неквалифицированных инвесторов следует снизить минимальный размер инвестиций в закрытые ПИФы недвижимости, сохранить размер кредитного плеча (ранее ЦБ в качестве временной меры уменьшал его), а также без тестов допускать к покупке облигаций с рейтингом ниже ААА (наивысший инвестиционный рейтинг) и к покупке цифровых финансовых активов (ЦФА), выпущенных в дружественных странах.

Соответствующие предложения содержатся в письме Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) на имя главы службы по защите прав потребителей ЦБ Михаила Мамуты. РБК ознакомился с документом, глава НАУФОР Алексей Тимофеев подтвердил его подлинность. Представитель Банка России также сообщил о получении обращения от ассоциации и уточнил, что ответ на него будет предоставлен «в установленном порядке».

«В настоящее время круг финансовых инструментов, доступных неквалифицированным инвесторам на отечественном рынке ценных бумаг, резко сузился. Это снижает интерес к фондовому рынку со стороны розничных инвесторов, увеличивает их риски и в результате приводит к оттоку розничных инвесторов с фондового рынка», — говорится в письме за подписью Тимофеева. Компенсировать снижение интереса может отмена ряда ограничений для «неквалов», указано в документе.

ЦБ с прошлого лета планирует увеличить с 6 млн до 30 млн руб. размер активов, необходимых для получения статуса квалифицированного инвестора, пересмотреть максимальный размер доступного непрофессионалам кредитного плеча, усовершенствовать тестирование перед покупкой сложных финансовых инструментов и т.д. Тимофеев пояснил РБК, что подготовленные предложения не являются прямым ответом ассоциации на анонсированное ужесточение требований к инвесторам. По его словам, финансовых инструментов для розничных инвесторов на рынке не хватает: «Предложения важны, даже если ужесточения таких требований не произойдет, но в случае ужесточения требований они важны еще больше».

РБК разбирался, какие именно ограничения предлагает отменить ассоциация и может ли такая либерализация нести риски для непрофессиональных инвесторов.

Как хотят расширить список доступных бондов

НАУФОР предлагает разрешить неквалифицированным инвесторам без прохождения тестов покупать облигации эмитентов с рейтингом до А- включительно (АА+, АА, АА-, А+, А, А-), хотя сейчас без тестов можно купить только бумаги эмитентов с наивысшим кредитным рейтингом. «Указанный уровень кредитного рейтинга представляется неоправданно высоким», — говорится в письме. Во-первых, рейтинг ААА имеет ограниченное количество эмитентов. Во-вторых, в сегментах с рейтингом АА и А представлены не менее надежные компании — Альфа-банк, Совкомбанк, «МегаФон», «Ростелеком» и другие, указано в обращении.

«Проведение тестирования в отношении простых облигаций с высоким уровнем кредитного качества затрудняет и даже отталкивает инвесторов от их приобретения, искажает восприятие инвесторами существующих на финансовом рынке рисков, приравнивая инвестиции в такие облигации к другим, требующим тестирования и более рискованным финансовым инструментам и операциям (маржинальные сделки, сделки с производными финансовыми инструментами и т.п.)», — считают в НАУФОР.

Эта мера в условиях полного закрытия доступа к внешнему финансированию для российских корпоративных заемщиков переросла в категорию жизненно необходимых, согласен младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Михаил Никонов. С одной стороны, тестирование «служит слабым барьером для входа новых участников, в том числе благодаря неограниченному числу попыток при его прохождении», но в то же время «инициатива позволит избежать лишнего разочарования инвесторов-новичков, которые могли не знать об ограничениях при инвестировании», объясняет Никонов.

Еще одно предложение НАУФОР касается расширения доступа к облигациям со структурным доходом. «В настоящее время круг облигаций со структурным доходом, доступных неквалифицированным инвесторам, ограничен только облигациями на один базовый актив, запрещены облигации, базовым активом которых являются корзины ценных бумаг (хотя самостоятельное приобретение этих бумаг в портфель в любых сочетаниях доступно розничному инвестору), запрещены облигации, базовым активом которых являются иностранные ETF (хотя самостоятельное приобретение фьючерсов на ETF доступно розничному инвестору)», — говорится в письме.

Расширение ассортимента таких продуктов не будет нести рисков для инвесторов, если они будут информированы и для покупки будет предусмотрен период охлаждения в десять дней, в течение которого можно отказаться от сделки без потерь. Кроме того, в корзины предлагается включать не больше десяти активов, доступных «неквалам». Такие же условия в письме предлагается предусмотреть и для разрешения на заключение внебиржевых договоров, являющихся производными финансовыми инструментами с защитой капитала (предусматривают возврат части капитала инвестору даже в случае отрицательного результата инвестирования). Сейчас работать с этими договорами неквалифицированные инвесторы могут только на организованных торгах.

«Приобретение отдельных ценных бумаг иностранных эмитентов — это совсем не то же самое, что приобретение структурных облигаций с бумагами этих эмитентов в качестве базовых активов. Структурные облигации в части базовых активов обычно конструируются не с помощью приобретения указанных активов, а на основе производных инструментов, как правило, опционов на данные активы», — не согласен с предложением член совета Ассоциации владельцев облигаций (АВО) Илья Винокуров. Он предупреждает, что доходность таких продуктов фактически может оказаться нулевой и даже не позволит покрыть инфляцию. Розничный инвестор просто не может оценить этот риск, так как такая оценка строится на сложных математических моделях, говорит эксперт.

Что еще предлагает НАУФОР

Снизить со 100 тыс. до 1 тыс. руб. минимальную сумму инвестиций и стоимость одного инвестиционного пая ЗПИФа. Снижение порога будет способствовать «резкому росту интереса инвесторов», сказал РБК директор по коммерции УК «Современные фонды недвижимости» Дмитрий Решетин, в том числе со стороны тех, кто раньше вообще не рассматривал фондовый рынок.

Снизить требования к допуску иностранных ETF, чтобы инвесторам стали доступны фонды из Гонконга. Среди пожеланий по этому направлению в письме указывается снижение средней стоимости чистых активов фонда за три месяца со 100 млрд до 10 млрд или даже 1 млрд руб.

Отменить годовой лимит на покупку цифровых финансовых активов розничными инвесторами. Сейчас неквалифицированные инвесторы могут приобретать любые цифровые права (не включенные в перечень инструментов для квалифицированных инвесторов) с соблюдением лимита 600 тыс. руб. в год. В ноябре прошлого года Банк России представил доклад, в котором указал, что участники рынка выступают за расширение этого лимита.

«Временно, до формирования практики выпуска цифровых финансовых активов, вместо отмены может быть рассмотрено увеличение лимита на приобретение розничным инвестором цифровых финансовых активов с 600 тыс. до 3 млн руб. в год, что позволило бы ограничить инвестиции в эти активы для розничных инвесторов, но не мешало бы развитию рынка финансовых инструментов в форме цифровых активов», — уточняется в письме. Одновременно НАУФОР предлагает разрешить непрофессионалам покупать ЦФА, выпущенные в информационных системах дружественных стран.

«Увеличение лимита «неквалам» — это, на наш взгляд, правильная идея. В настоящее время избыточные ограничения в отношении операций розничных инвесторов могут в том числе способствовать оттоку средств со счетов российских профучастников на финансовые рынки сопредельных государств», — сказал РБК руководитель направления по взаимодействию с государственными органами УК «Альфа-Капитал» Николай Швайковский.