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Война санкций ,  
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Инвестор впервые получил право разблокировать ценные бумаги в Euroclear

«Коммерсантъ»: инвестор впервые получил право разблокировать ценные бумаги в Euroclear
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Война санкций
Инвестор, у которого есть европейский ВНЖ, смог обжаловать решение об отказе в разблокировке ценных бумаг в Euroclear

Минфин Бельгии впервые пересмотрел свое решение отказать в разблокировке ценных бумаг на счетах частного инвестора в международном депозитарии Euroclear, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на партнера мультисемейного офиса ITSWM Игоря Кузнеца.

По его словам, инвестор - обладатель ВНЖ Евросоюза - в январе подал заявление на разблокировку активов (ценные бумаги на $10 млн) и причитающихся по ним дивидендов и купонов. Он просил, чтобы бумаги и средства перевели на счета в банк Швейцарии.

Сначала инвестору разрешили получить лицензию только на разблокировку купонов и дивидендов. По одному брокеру ценных бумаг был получен отказ, по второму решение не было принято. Инвестор подал жалобу в Минфин Бельгии и в госсовет страны в рамках обжалования решения.

Тогда ему была выдана лицензия на разблокировку ценных бумаг на счету одного из брокеров, но их нужно сохранить в ЕС или Швейцарии.

Несколько дел, связанных с Euroclear, рассматривались и будут рассматриваться московскими судами. Например, в начале июля стало известно, что в июне в Арбитражный суд Москвы из-за Euraclear обратилась частный инвестор Элида Хасанова.

Тот же суд в конце февраля удовлетворил иск банка «Санкт-Петербург» к Euroclear о взыскании $107,1 млн и €489 тыс., а затем суд вышестоящей инстанции частично изменил решение по просьбе самого банка и постановил взыскать с европейского депозитария $107,1 млн в рублевом эквиваленте, а также учел отказ банка «Санкт-Петербург» от требований к Euroclear в европейской валюте. В апреле этот же банк получил от Казначейства страны разрешение на разблокировку собственных активов (без ценных бумаг и счетов его клиентов).

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
ценные бумаги Бельгия заморозка счетов
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