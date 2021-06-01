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Финансы ,  
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Костин рассказал о плане на время «Ч» при блокировке расчетов в долларах

У Банка России и участников рынка есть план на случай усиления американских санкций в отношении госбанков, рассказал РБК Андрей Костин. Государство будет их поддерживать, в первую очередь в части работы со вкладчиками
ВТБ RU000A0JUQE1
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

У банков и ЦБ есть план на случай распространения американских санкций на финансовые инструменты российских кредитных организаций, рассказал в интервью РБК глава ВТБ Андрей Костин.

«У нас [у банков] еще в 2018 году был принят план совместно с Центральным банком. Он предусматривает наши совместные действия в случае наступления времени «Ч»: что делать с валютой и так далее. Государство будет помогать таким банкам, будет поддерживать, прежде всего, в части работы с вкладчиками. Все банковское сообщество будет помогать, такие сценарии все проработаны. Мы их постепенно обновляем с учетом развития ситуации. Безусловно, обязательства свои финансово-банковская сфера будет выполнять. Переживем и как-то переварим», — сказал Костин.

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Андрей Костин

Блокирующие санкции против банков лишили бы их возможности функционировать в нынешнем виде и не дали бы проводить расчеты в иностранных валютах, указал глава ВТБ.

В 2018 году сенаторы из США подготовили законопроект, согласно которому американцы не могут проводить операции с российским госдолгом и госбанками. Речь шла о транзакциях с новым суверенным долгом России срочностью более 14 дней. При этом под суверенным долгом авторы понимали не только облигации Федерального казначейства, Банка России или Фонда национального благосостояния, но и «любой другой финансовый инструмент» сроком более 14 дней, который выпущен Внешэкономбанком, Сбербанком, ВТБ, Газпромбанком, Банком Москвы, Россельхозбанком или Промсвязьбанком (все они прямо или косвенно подконтрольны государству). Законопроект тогда так и не был принят.

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Фото:Антон Денисов / РИА Новости

В апреле 2021 года США ввели санкции против первичного госдолга России (то есть облигаций федерального займа, которые выпускает правительство), вторичный рынок или бумаги госбанков они не затронули. Однако Bloomberg писал, что Вашингтон также может закрыть доступ финансовым учреждениям США на вторичный рынок рублевых облигаций российских госбанков. Такую же возможность закладывали и западные рейтинговые агентства.

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В целом новые санкции «не так серьезно затрагивают» российский госдолг, поясняет Костин: «Американцы могут покупать эти облигации на вторичном рынке. Портфель банка ВТБ в 1,7 трлн руб. [по ОФЗ] превышает портфель, который все американские инвесторы держат. Доля американских инвесторов для нас не так существенна, и мы можем без них обойтись. Но, конечно, на инвестиционную атмосферу очень сильно действуют меры в отношении финансовой сферы. И особенно в отношении государственного долга. Поэтому крайне нежелательно, чтобы американцы их продолжили».

Авторы
Антон Фейнберг Антон Фейнберг, Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
Андрей Костин санкции
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