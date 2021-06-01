Костин рассказал о плане на время «Ч» при блокировке расчетов в долларах

У Банка России и участников рынка есть план на случай усиления американских санкций в отношении госбанков, рассказал РБК Андрей Костин. Государство будет их поддерживать, в первую очередь в части работы со вкладчиками

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

У банков и ЦБ есть план на случай распространения американских санкций на финансовые инструменты российских кредитных организаций, рассказал в интервью РБК глава ВТБ Андрей Костин.

«У нас [у банков] еще в 2018 году был принят план совместно с Центральным банком. Он предусматривает наши совместные действия в случае наступления времени «Ч»: что делать с валютой и так далее. Государство будет помогать таким банкам, будет поддерживать, прежде всего, в части работы с вкладчиками. Все банковское сообщество будет помогать, такие сценарии все проработаны. Мы их постепенно обновляем с учетом развития ситуации. Безусловно, обязательства свои финансово-банковская сфера будет выполнять. Переживем и как-то переварим», — сказал Костин.

Блокирующие санкции против банков лишили бы их возможности функционировать в нынешнем виде и не дали бы проводить расчеты в иностранных валютах, указал глава ВТБ.

В 2018 году сенаторы из США подготовили законопроект, согласно которому американцы не могут проводить операции с российским госдолгом и госбанками. Речь шла о транзакциях с новым суверенным долгом России срочностью более 14 дней. При этом под суверенным долгом авторы понимали не только облигации Федерального казначейства, Банка России или Фонда национального благосостояния, но и «любой другой финансовый инструмент» сроком более 14 дней, который выпущен Внешэкономбанком, Сбербанком, ВТБ, Газпромбанком, Банком Москвы, Россельхозбанком или Промсвязьбанком (все они прямо или косвенно подконтрольны государству). Законопроект тогда так и не был принят.