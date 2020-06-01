Банки из-за пандемии предложат клиентам анонимные кошельки

«До подписания договора с представителем «Тинькофф» карта Tinkoff Black работает по принципу виртуального кошелька, использование которого предполагает ряд ограничений», — отмечает представитель банка. Если указать только номер телефона, то владелец карты может держать на счете до 15 тыс. руб. и расходовать в месяц не более 40 тыс. руб. Если пройти упрощенную идентификацию (указать паспортные данные), то лимит повысится до 60 тыс. руб. и 200 тыс. руб. соответственно. Также клиенту станут доступны и другие операции: переводы с карты или счета и снятие наличных до 40 тыс. руб. в месяц. Банком предусмотрена возможность перевести такую карту из электронного кошелька в полноценную банковскую карту после прохождения процедуры идентификации и подписания договора.

По словам вице-президента, директора департамента продуктов и портфельного менеджмента «Тинькофф» Данила Анисимова, продукт с такой архитектурой — первый на рынке.

«В первую очередь выпуск таких карт позволяет упростить для клиента получение финансовых услуг, поскольку им не нужно обращаться в офис банка и проходить идентификацию. Этот продукт предоставляет возможность установить контакт с клиентом наиболее быстрым способом», — поясняет начальник управления развития цифровых каналов ПСБ Александр Азнавур.

Не банковский формат Основными игроками на рынке электронных кошельков являются «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal и другие. Банки такой формат используют реже и в основном для выпуска предоплаченных карт. Например, «Русский стандарт» выпускает подарочные карты, а Газпромбанк предусмотрел выпуск таких карт для пользователей мобильного приложения АЗС «Газпромнефть». Ассоциация электронных денег разработала памятку (есть у РБК) для кредитных организаций по выпуску предоплаченных карт, так как, по ее мнению, эти платежные инструменты в текущей ситуации приобрели особую актуальность. «Несмотря на ограничения на суммы операций по предоплаченным картам, установленные законом лимиты учитывают потребности 70% клиентов — физических лиц», — говорится в документе. В то же время государство к электронным кошелькам относится настороженно: они могут использоваться для финансирования распространения наркотиков и терроризма, говорил РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Депутаты в прошлом году запретили снимать и вносить наличные на анонимные электронные кошельки, в том числе предоплаченные карты.

Проблемы удаленной идентификации

С началом введения в России режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса в банковском сообществе остро встал вопрос об удаленном открытии счетов новым клиентам. Запущенная для этих целей в 2018 году Единая биометрическая система имеет небольшой набор данных (около 130 тыс. клиентов), поэтому не является универсальным способом прохождения удаленной идентификации. В апреле ЦБ разрешил банкам дистанционно открывать счета новым клиентам с использованием современных средств связи, если они предназначены для социально значимых платежей (алиментов, пенсий, стипендий, других социальных или страховых выплат, а также платежей по ипотечным кредитам). Однако, как выяснил РБК, этим правом не воспользовался ни один из крупных банков.

Банки самостоятельно ищут способы удаленного открытия счета, потому что в письме ЦБ не прописан четкий механизм процедуры проведения удаленной идентификации. Они боятся наказаний из-за возможных нарушений антиотмывочного законодательства, а механизм упрощенной идентификации прописан в законе о национальной платежной системе и им без проблем уже несколько лет пользуются операторы электронных кошельков, говорит председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктор Достов.

Предложения ЦБ касаются социально значимых выплат — у карты Тинькофф Банка совершенно другая бизнес-логика, которая рассчитана на любые платежи, объясняет его представитель: «В условиях пандемии мы хотели дать людям совершенно новый дебетовый карточный продукт, который они могут моментально открывать и пользоваться им прямо здесь и сейчас для любых платежей как полноценной картой и который без проблем трансформируется в полноценную карту со всеми преимуществами».

Что касается применения анонимных кошельков для незаконных целей, то найти лазейки для неправомерного использования любых платежных инструментов можно всегда, но, так как кошельки ограничены лимитами, риски снижаются, считает Достов. Полностью устранить риски использования кошелька в преступных целях даже при прохождении упрощенной идентификации невозможно, также сложно исключить указание заведомо ложных паспортных данных, считает партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт. Однако он подчеркивает, что контроль над транзакциями осуществляется как на уровне организаций, так и на уровне государства, например Росфинмониторинга. По мнению Достова, банкам нужно будет модифицировать для электронных кошельков свои модели оценки риска, но они не будут сильно отличаться от карточных.

«Внедрение такого механизма — перспективное направление, потому что после пандемии сохранится стереотип, что никуда ходить не надо и лучше получать все услуги удаленно. Лимит 15 тыс. и 60 тыс. руб. вполне востребован, особенно если такая карта открывается для отдельных групп операций, например для оплаты покупок в интернете, что становится популярным. Для Тинькофф Банка это возможность сэкономить на курьерах (с их помощью развозятся заказанные банковские карты, курьер также проводит идентификацию. — РБК) и привлечь большее число новых клиентов, резко снизив для них барьер входа», — считает Достов.