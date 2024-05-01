Лимит бесплатных переводов между своими счетами увеличили до ₽30 млн

Россияне смогут с 1 мая переводить без комиссии до ₽30 млн между своими счетами. Эта мера необходима для борьбы с «зарплатным рабством» и снижения рисков, когда люди наличными перекидывают крупные суммы между банками, объяснял ЦБ

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российским банкам запретили взимать комиссии за денежные переводы до 30 млн руб. между счетами клиентов. Соответствующие изменения в закон вступили в силу 1 мая.

Речь идет о переводах в пределах 30 млн руб. через мобильные приложения или личный кабинет по номеру счета и через Систему быстрых платежей (СБП) по номеру телефона. Раньше бесплатные переводы между счетами клиента были возможны только через СБП, а их лимит составлял 100 тыс. руб.

При этом нововведения не распространяются на переводы, совершаемые в отделениях банков, так как это затратная для банков процедура, объясняли в пресс-службе Банка России. То же касается переводов по номеру карты, так как в этом случае не всегда можно установить получателя средств.

Новые меры будут способствовать развитию конкуренции между банками, отметили в ЦБ. Кроме того, изменения снизят «операционные риски людей», которые снимали со счета наличные средства для их перевода в другой банк без комиссии.

Как сообщили РБК в пресс-службе Сбербанка, учреждение действует в соответствии с законом, который упрощает клиентам возможность перевода своих средств между банками. «Мы позитивно относимся к нововведению, это выгодно людям, которые хотят перевести свои средства в «Сбер» со счетов сторонних банков», — отметили в пресс-службе.

ВТБ подготовился к увеличению лимита до 30 млн руб. заранее, сообщил РБК руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса Ростислав Яныкин. К тому же, опцию включили раньше — 23 апреля. «В первые дни серьезных изменений по числу таких операций мы не наблюдаем», — уточнили в кредитном учреждении.

По оценке ВТБ, переводы самому себе — востребованная опция, которой пользуются до половины клиентов российских банков регулярно. «Если говорить о наших клиентах, то абсолютное большинство «укладываются» даже в 600 тыс. руб. в месяц. 30 млн руб. — это крупная сумма, такая услуга подойдет для переводов на крупные покупки или траты — например, за автомобиль или квартиру», — добавили в ВТБ.

В Газпромбанке добавили, что повышение лимита до 30 млн руб. создает комфорт для клиентов, которые пользуются услугами двух и более банков, хотя значимое число операций укладывалось в рамки действовавших лимитов банковских переводов. «На наш взгляд, клиенты еще больше, чем раньше, будут отдавать предпочтение банкам, предлагающим высокий уровень сервиса», — уточнили в банке.

«Ожидаем, что нововведение окажет влияние на все банки — плюс-минус соизмеримо текущим объемам операций — и повлечет заметное снижение транзакционных доходов банков», — рассказал РБК руководитель департамента цифровых сервисов и каналов банка «Уралсиб» Дмитрий Наранович.

ПСБ с 1 мая увеличит ежемесячный лимит переводов без комиссии через СБП не на 30 млн руб., а на 50 млн руб. «Переводы через СБП обогнали по популярности другие способы пополнения счета в ПСБ», — добавили в банке.

В пресс-службе банка «Зенит» сообщили, что новый закон не приведет к падению на массовом сегменте. «Для массового сегмента даже перевод с комиссией небольшой суммы не был проблемой. И кроме того, у банков много, например, зарплатных тарифов, где лимит на бесплатные переводы и так существовал довольно высокий», — заверили в «Зените».

Банк «Тинькофф» видит стабильный спрос на переводы как третьим лицам, так и между своими счетами. По данным кредитного учреждения, для более чем 35% пользователей «Тинькофф» комиссия других банков была препятствием для перевода средств между своими счетами в разных банках. «Для таких клиентов законодательные изменения станут драйвером перераспределения накоплений между продуктами разных банков и увеличения сумм переводов», — уточнили в банке.

О возможности отмены комиссий на переводы самому себе впервые заговорили в 2021 году. Однако тогда речь шла о лимите 1,4 млн руб. В июле 2022 года Госдума одобрила запрет комиссий на переводы в пределах 30 млн рублей в месяц.

Увеличение суммы лимита до 30 млн руб. объяснил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, это было сделано для создания «максимально удобных условий» для граждан, которые переводят деньги из одного банка в другой после продажи имущества на крупную сумму. Мера также направлена на борьбу с «зарплатным рабством», когда работодатель выбирает за сотрудников банк, в котором они получают зарплаты.