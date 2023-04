Регулятор США призвал JPMorgan к участию в покупке банка из топ-20

Власти США призвали банки предоставить к воскресенью окончательные предложения по приобретению банка First Republic. На этой неделе его акции упали более чем на 50%, а с начала года — на 97%

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Федеральная корпорация страхования вкладов США (FDIC) призвала JPMorgan и PNC, несколько других финансовых групп, а также небанковских инвестиционных компаний принять участие в покупке банка First Republic, чьи акции с начала года упали на 97%, сообщают Bloomberg и Financial Times со ссылкой на источники.

По данным Bloomberg, регулятор обратился к банкам в четверг, 27 апреля, и попросил их представить окончательные предложения по приобретению First Republic, в том числе по цене, к воскресенью.

Представители JPMorgan, PNC, US Bancorp, Bank of America и FDIC отказались от комментариев. По словам одного из источников агентства, Bank of America рассматривает возможность подачи заявки. В покупке также заинтересована Citizens Financial Group Inc., сообщают источники Reuters.

Накануне Reuters написал, что FDIC готовится передать First Republic Bank под внешнее управление. Регулятор считает, что положение банка ухудшилось и больше нет времени на его спасение «через частный сектор». CNBC называл наиболее вероятным исходом для проблемного банка его переход под контроль FDIC. Reuters отмечал, что если это произойдет, First Republic станет третьим американским банком, который рухнет с марта.

В ходе торгов на бирже 28 апреля стоимость акций First Republic снижалась более чем на 50%. На минимуме бумаги стоили $2,98.

First Republic — это региональный банк, ориентированный на состоятельных клиентов и их предприятия, он предлагает ипотечные кредиты по низким процентным ставкам. По данным на 2022 год банк занимал 14-е место по размеру консолидированных активов.

10 марта обанкротился Silicon Valley Bank (SVB), обслуживавший преимущественно технологические стартапы и инвесторов. Его банкротство стало крупнейшим в США со времен глобального кризиса 2008 года. Затем закрылись еще два американских банка — Signature Bank и Silvergate Bank. В связи с этим рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по банковской системе США со стабильного на негативный, это сделано, чтобы отразить «стремительное ухудшение операционной среды». При этом президент Джо Байден заверил американских вкладчиков, что банковская система выдержит удар. Минфин США подчеркивал, что ситуация отличается от кризиса 2008 года.