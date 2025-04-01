Банки попросили Роскомнадзор принять меры против мошенничества с кешбэком

В России активизировалось распространение инструкций по накрутке кешбэка, считают в АБР. Некоторые клиенты мигрируют из банка в банк, получая кешбэк за возвращенный товар. Банкиры предложили создать единую базу таких фродеров

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Банки намерены усилить борьбу с клиентами, которые идут на мошеннические схемы ради получения кешбэка, следует из опубликованных материалов Ассоциации банков России (АБР), которые изучил РБК.

Объединение направило в Роскомнадзор предложения по противодействию таким клиентам-фродерам. Например, участники рынка выступили за создание межбанковской базы данных о таких мошенниках. Банки также призвали Роскомнадзор активнее блокировать статьи и инструкции в интернете, «призывающие к заработку на возврате товара, а также описывающие любые недобросовестные практики по получению бонусов и кешбэка».

В АБР отказались от комментариев.

Какие аргументы приводят банки

Как отмечается в материалах АБР, клиенты-фродеры, которые применяют мошеннические схемы получения кешбэка, переходят из банка в банк — это «бесконечно мигрирующая масса». Каждая кредитная организация самостоятельно выявляет таких недобросовестных лиц, но не может передавать данные о них куда-либо.

«По дропперам (клиенты, через чьи карты происходит незаконное обналичивание или вывод денег. — РБК) самостоятельное выявление [схемы банком] может закончиться внесением в базу данных МВД», — приводят пример авторы письма АБР в Роскомнадзор. Они интересуются у ведомства, возможно ли прописать в законодательстве о защите персональных данных возможность банков обмениваться между собой информацией о клиентах-фродерах.

В ответе Роскомнадзора на письмо АБР указано, что ведомство готово рассмотреть такие предложения об изменении закона «в пределах компетенции».

Действительно, есть случаи, когда клиенты злоупотребляют программами банков по начислению кешбэка, говорит председатель Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин: «Понятно, что такие клиенты мигрируют из банка в банк, пытаясь сделать одно и то же, то есть умысел и злонамеренность есть. Основная проблема в том, что человек получает кешбэк за покупку, а потом возвращает товар продавцу, но получает деньги на другую карту, то есть помимо кешбэка человек получает полную стоимость товара от продавца. Один-два раза банк такое, может, и пропустит, но когда это происходит несколько раз, то понятно, что человек это делает в целях извлечения незаконной выгоды. Если лазейка есть, ситуация будет только ухудшаться, поэтому проблему с такими фродерами надо сразу решать».

Необходимость блокировки инструкций о разных схемах с кешбэком банки объясняют тем, что такие материалы «широко распространены в интернете» и «способствуют недобросовестному поведению потребителей». Участники рынка считают, что Роскомнадзор должен чаще включать такие сайты в Единый реестр запрещенной информации, а фродеры должны нести «жесткую ответственность» за свои действия. В ответе АБР Роскомнадзор указал, что сейчас по закону информация в интернете о недобросовестном получении кешбэка от банков не может быть скрыта ведомством во внесудебном порядке.

В 2023 году расходы российских банков на программы лояльности составили 286 млрд руб., что в полтора раза превышает уровень 2022 года, оценивали аналитики Frank RG (данных за прошлый год еще нет). Доля карт с кешбэком на рынке достигла 70%. Опрос клиентов-физлиц показал, что 40% пользователей открывают банковскую карту для получения дополнительного дохода, а свыше 70% активных клиентов готовы переходить из банка в банк ради лучших условий.

Что о предложениях банков думают эксперты

«Локально банк может бороться с таким фродом, используя анализ транзакций при помощи машинного обучения, временную заморозку кешбэка, введение лимитов для кешбэка на месяц и год, предоставление кешбэков при условии активного использования карты на протяжении определенного периода и достижения определенной суммы операций», — перечисляет специалист по противодействию финансовому мошенничеству компании F6 Дмитрий Дудков. По его словам, сейчас банки противодействуют таким мошенникам с помощью решений на основе анализа сессионных и поведенческих данных, и они могли бы стать основой для межбанковского обмена.

МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков называет идею создания базы фродеров утопичной.

«Сложно провести грань между клиентом, который старается максимизировать кешбэк и что-то получить от банка, и фродером, то есть недобросовестным клиентом. Это будет первая проблема. Все начисления кешбэка, строго говоря, не регламентированы законодательством — банки индивидуально выстраивают эти процедуры, единых правил нет. Без разработки какого-то стандарта начисления кешбэка, причем достаточно детализированного, и без унификации программ лояльности банков сложно будет внедрить какую-то единую базу фродеров», — отмечает Войлуков. Он считает, что если предприимчивый клиент «увидел какую-то дыру в условиях банка и воспользовался ей», то задача банка — устранить этот недостаток.

«Если клиент обманул банк с кешбэком, то возникает вопрос: как эти потери банка будут соотноситься с его потенциальными расходами на ведение такой базы фродеров? И наконец, программы лояльности банков с кешбэком предполагают, что клиенты ради бонусов будут активнее совершать операции по картам, а банк будет зарабатывать на этой транзакционной активности», — рассуждает Войлуков.

«Грань определяется мотивом и используемыми инструментами: если действия направлены на обход правил банка с целью незаконного обогащения, это однозначно фрод, не бывает неумышленной манипуляции с возвратами товаров или бессознательных подделок данных», — категоричен гендиректор юридической компании «Митра» Сослан Каиров. Он считает, что межбанковская база данных о фродерах упростит идентификацию мошенников и снизит случаи рецидива такого фрода. «Между тем такая инициатива, скорее всего, потребует внесения поправок в закон о защите персональных данных», — добавляет эксперт.

«В ситуации с фродом по платежам банки имеют заявления клиентов о совершении операции без их согласия. И тут все просто. В ситуации же с кешбэк-фродом потерпевшим является сам банк, то есть банкам нужно будет самостоятельно давать квалификацию определенным действиям, предположительно мошенническим. Но если клиент получил кешбэк в пределах программы лояльности банка, то в чем мошенничество? Если он, например, потом возвращает товар, за покупку которого получил кешбэк, в магазин и деньги за товар получает на другую карту, то его действия недобросовестные, это правда. Но являются ли такие действия во всех случаях мошенническими, уверенности нет. Тут требуется квалифицирующий признак неоднократности, чтобы иметь основания говорить о мошенничестве», — рассуждает Емелин. Он считает, что строить межбанковский обмен данными о таких фродерах будет слишком сложно.

Как сами банки относятся к идее базы фродеров «Клиенты в данном случае используют несовершенство механизмов контроля за банковскими операциями участников рынка и пробелы в программах кешбэка, поэтому к категории фродеров их вряд ли можно отнести. Для противодействия реализации схем с излишним начислением кешбэка необходимо анализировать структуру и состав клиентских операций и в соответствии с полученными данными вносить изменения в правила и процедуры программы лояльности, описывая все ограничения», — считает директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич.

«Мы не наблюдаем серьезных проблем с фродерами и теми, кто совершает мошеннические действия с кешбэком. При разработке программы кешбэка банку необходимо сразу учесть возможные уязвимости и риски. Если банк ответственно подошел к данной задаче, то риски возникновения проблем из-за фродеров минимальны», — говорит вице-президент по информационной безопасности банка «Дом.РФ» Дмитрий Никишов. Но, по его словам, банк не против предложения АБР.

«Эта идея потребует внесения изменений во множество законодательных актов — от Гражданского кодекса до закона «О персональных данных». Мы без оптимизма смотрим на перспективы реализации такой инициативы», — замечает зампред правления банка «Зенит» Игорь Кособуров.

Начальник управления банковской безопасности ОТП Банка Сергей Лапихин утверждает, что сейчас мошенничество с кешбэком незначительно, поскольку такие схемы сложно масштабировать — они не так распространены, как дропперство или мошенничество с использованием социальной инженерии. «Мы поддерживаем все инициативы, направленные на противодействие мошенничеству. Однако в данной ситуации требуется решить вопрос с персональными данными и критериями злоупотребления опцией кешбэка», — добавляет представитель ОТП Банка.

Стоит ли блокировать сайты с инструкциями по кешбэку

Опрошенные РБК эксперты разошлись во мнении, стоит ли Роскомнадзору эффективнее блокировать статьи — инструкции о разных схемах с кешбэком.

«Статьи о схемах могут описывать как законные лайфхаки, так и подстрекать к мошенничеству. В России уже частично блокируются сайты с инструкциями с «вредными советами». Однако частичная блокировка всего лишь снижает доступность информации, мошенники активно мигрируют в Telegram или даркнет», — говорит Каиров. По его словам, борьба с фродом должна фокусироваться на «жестком преследовании мошенников, а не на цензуре».

Войлуков считает, что ограничение доступа пользователей к таким статьям — не работа Роскомнадзора. «Почему не запретить тогда инструкции в интернете, как оптимизировать ипотеку? Банки же теряют на процентах, когда клиенты гасят кредиты быстрее», — рассуждает эксперт.

«Инструкции по неправомерному получению кешбэка ничем не отличаются от инструкций для дропперов, инструкций для закладок наркотиков или чего-нибудь еще», — возражает Емелин. Он считает, что Роскомнадзор действительно должен активизировать блокировку материалов о схемах с кешбэком.

«Вероятнее всего, данные публикации носят информационный характер, не имея при этом криминогенную окраску и не агитируя лиц на совершение мошеннических схем с кешбэком», — отмечает советник коллегии адвокатов Pen & Paper Алена Гришкова. По ее словам, блокировка таких текстов имеет смысл, если в публикации есть «явная пропаганда совершения мошеннических действий» и это подпадает под положения ч. 1 ст. 15.3 закона «Об информации».