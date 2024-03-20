Аналитики предсказали падение расчетов наличными ниже 10% к 2028 году

В 2028 году доля карточных платежей в розничной торговле может увеличиться до 90% с нынешних 83%. Расчеты наличными будут все менее популярны — помимо оплаты картами их будут вытеснять QR-коды

Фото: Владислав Шатило / РБК

Доля карточных операций в розничной торговле достигнет 90% к 2028 году, а доля наличных платежей может упасть ниже 10%. Такие прогнозы приводятся в исследовании консалтинговой компании Frank RG о рынке банковских услуг в России.

«Начиная с 2022 года 80% платежей физических лиц теперь осуществляются с помощью банковских карт. И рост продолжится, но уже с более медленными темпами. Согласно оценке Frank RG, в 2028 году доля карточных операций в обороте торговли составит 90%», — говорится в исследовании. Там отмечается, что при четырехкратном росте суммарного оборота транзакций за последние семь лет объем операций с наличными почти не изменился, а его доля, таким образом, сократилась.

Как пояснила РБК старший проектный лидер Frank RG Анна Стогниенко, в оставшиеся 10% могут входить как платежи наличными, так и платежи с помощью безналичных способов, которые являются альтернативой картам, например QR-коды.

Как меняются операции по картам

Аналитики Frank RG проанализировали безналичные платежи с 2017 по 2023 год на основе данных Банка России, а также составили прогноз до 2028 года. За семь лет доля карточных операций в общем обороте розничной торговли увеличилась с 40 до 83%. В анализ, кроме розничной торговли, также включены платные услуги населению и оборот общественного питания.

В 2024 году доля карточных операций может скорректироваться до 82%, но затем продолжит расти. Так, в 2025 году она снова составит 83%, в 2026 году — 84%, в 2027 году — 87%, а в 2028 году — 90%, оценили во Frank RG. Одновременно с этим будет сокращаться доля наличных расчетов.

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Аналитики также отмечают ежегодный рост объема транзакций. Если в 2017 году он составлял 61 трлн руб., то в 2023 году — уже 190 трлн руб., в 2028 году он может увеличиться до 458 трлн руб. В эти транзакции входят переводы и платежи по картам, в том числе в онлайн-каналах, снятие наличных с карт, платежи с помощью QR-кодов и переводы через Систему быстрых платежей (СБП).

Самым быстрорастущим сегментом является как раз СБП, которая была запущена в 2019 году. По итогам 2023 года доля переводов через СБП в общем объеме транзакций составила 16%. Тем самым для клиентов была решена проблема с наличными и закрылись потребности в платежах с помощью переводов с карты на карту, отмечают авторы исследования.

Другим быстрорастущим сегментом стали QR-платежи (проводятся как через СБП, так и через сервисы самих банков, в частности «Сбера»). В 2022 году их доля в общем объеме транзакций составляла 0,4%, а в 2023 году — 2,1%. Этот способ платежей «пока не беспокоит банки, но может стать для них проблемой в вопросе доходности от interchange (комиссии за платежи картами. — РБК) и эквайринга», считают авторы исследования. В перспективе лидерами среди безналичных альтернатив картам могут стать так называемые Pay-решения.