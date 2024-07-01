«Яндекс» назвал причину зачисления 100% кешбэка

Фото: Владислав Шатило / РБК

Ошибочное начисление 100-процентного кешбэка, с которым столкнулись некоторые пользователи «Яндекса», произошло при выборе ими определенного набора категорий, объяснили РБК в пресс-службе компании.

1 июля часть пользователей платежной системы «Яндекс Пэй» получили 100-процентный кешбэк баллами «Плюса» вместо стандартного возврата при оплате цифровой картой «Пэй» в категории «Супермаркеты».

При этом все остальные операции в сервисе, такие как оплата покупок, переводы, проходили в штатном режиме.

«Мы выяснили причину некорректного начисления кешбэка части пользователей — это происходит при выборе определенного набора категорий. Наши специалисты занимаются ее устранением», — сообщили РБК в «Яндексе».

Также там пообещали начислить баллы за покупки в категории «Супермаркеты» в размере 100% за счет компании всем, кого затронул сбой.