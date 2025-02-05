ЦБ предупредил россиян о новой схеме мошенничества с виртуальными картами
Банк России раскрыл очередную схему мошенничества, которую злоумышленники применяют для кражи средств у своих жертв. Как заявляют в регуляторе, мошенники используют их виртуальные карты, чтобы впоследствии снять наличными украденные деньги в банкоматах. Метод мошенничества описан в телеграм-канале Центробанка.
Изначально мошенники по телефону сообщают гражданам, что неизвестные якобы пытаются похитить деньги со счета. В дальнейшем жертву убеждают в необходимости установить якобы мобильное приложение Центробанка и запустить его. Затем мошенники просят свою жертву приложить карту к мобильному телефону и ввести подтверждающий СМС-код от банка якобы для авторизации и спасения денег.
«Приложение, которое просят установить мошенники, создает виртуальный образ банковской карты жертвы. Они используют его удаленно на своих телефонах, чтобы снимать деньги в банкоматах, поддерживающих бесконтактную технологию. То есть вместо банковской карты чужого человека они прикладывают свой смартфон», — объяснили в Центробанке.
Регулятор рекомендовал россиянам, в особенности пожилым гражданам, не скачивать на смартфон по просьбе незнакомых людей никакие приложения или программы, а также призвал граждан не использовать по чьему-либо требованию приложения, в том числе банковские.
«И конечно, нельзя сообщать посторонним личные и финансовые данные, под каким бы предлогом они ни пытались их узнать. Если сомневаетесь насчет сохранности денег, то позвоните в свой банк, набрав вручную номер с официального сайта банка или обратной стороны карты», — предупредил регулятор.
По статистике Центробанка, только в первом квартале 2024 года мошенники похитили у россиян 4,3 млрд руб. Размер потерь граждан на 8% превысил средние показатели хищений 2023 года.
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