ВТБ заложил рост прибыли до ₽650 млрд к 2026 году

ВТБ по итогам новой трехлетней стратегии развития планирует заработать 650 млрд руб. К выплате дивидендов госбанк планирует вернуться по итогам 2025 года., их размер должен составить 80 млрд руб.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин представил финансовые цели в рамках новой стратегии развития группы на 2024–2026 годы. Прибыль банка к 2026 году должна составить 650 млрд руб.

Прежняя стратегия принималась на период 2019–2022 год, но после начала российской военной операции на Украине и ввода санкций против ВТБ Костин заявил, что группа разработает новую. Работа над ней продолжалась в течение 2023 года, документ был утвержден Наблюдательным советом ВТБ 19 декабря 2023 года.

«Она (стратегия. — РБК) была результатом нашего переосмысливания ситуации, которая сложилась за последние годы, тех задач новых, которые стоят перед страной, перед обществом, перед банком», — сказал Костин. Комментируя результаты прошлой стратегии, он подчеркнул, что те задачи, которые банк ставил, «были выполнены, невзирая на то, что последние события февраля 2022 года внесли существенные коррективы в нашу деятельность». Также ВТБ реализовал программу цифровой трансформации банка — Костин оценил эффект от цифровизации в 350 млрд руб.

Чистая прибыль банка по итогам 2024 года может составить 435 млрд руб., по итогам 2025 года — 520 млрд руб., рентабельность капитала при этом будет находиться на уровне около 19%, а в 2026 году — около 20%, следует из презентации, которую представил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Также ВТБ планирует вернуться к выплате дивидендов по итогам 2025 года. Их размер должен составить 80 млрд руб. Доля ВТБ на рынке по активам должна быть не менее 18%, а во внешнеэкономической деятельности — не менее 15%, добавил Костин.

Банк ожидает, что ключевая ставка останется высокой даже при «победе над инфляцией», сказал Пьянов. Так, к 2026 году она должна снизиться с нынешних 16% до 9% при инфляции 4%. В долгосрочной перспективе она будет на уровне 8%, добавил Пьянов. «Высокие реальные ставки и жесткое регулирование снижают темпы роста рынка до минимума за шесть лет при более медленном росте кредитования по сравнению с пассивами», — говорится в презентации банка.

Основным акционером ВТБ является правительство России — ему принадлежит 61,8% голосующих акций. ВТБ с 2022 года находится под блокирующими санкциями США, ЕС, Великобритании, Канады. Это означает, что активы банка в этих странах заморожены, а гражданам и компаниям из этих стран запрещено иметь дело с ВТБ и его структурами.

По итогам прошлой стратегии ВТБ планировал получить в 2022 году 310 млрд руб. чистой прибыли. В итоге этот результат был достигнут еще в 2021 году, когда чистая прибыль составила 327,4 млрд руб. Но в 2022 году на фоне введенных санкций ВТБ получил рекордный убыток в 756,8 млрд руб. по РСБУ и 612,6 млрд руб. по МСФО. До этого группа фиксировала убыток только в 2009 году из-за мирового финансового кризиса, но тогда он был значительно меньше — 59,6 млрд руб. по МСФО. Как пояснял Пьянов, убыток при оценке МСФО оказался меньше, чем по РСБУ, потому что банк учитывал разовый доход в 165 млрд руб. от присоединения «Открытия», иначе «органический убыток» группы составил бы порядка 777 млрд руб. Однако бизнес-показатели банка начали улучшаться в начале 2023 года и по его итогам чистая прибыль ВТБ достигла рекордных 432,3 млрд руб. по МСФО.

Какие цели еще поставил ВТБ

Ранее банк рассказал о планах развития по отдельным направлениям бизнеса: розничный бизнес, технологическая трансформация, обслуживание малого и среднего бизнеса (МСБ), а также корпоративно-инвестиционный блок.

ВТБ за время действия новой стратегии хочет увеличить доступность своих финансовых услуг до 100 млн россиян, сейчас банк охватывает более 50 млн человек в городах с населением от 100 тыс. человек. Для этого он планирует увеличить число отделений на 40%, до 1,8 тыс. точек и открывать офисы в городах с населением от 20 тыс. человек. Также банк планирует развивать курьерскую доставку своих продуктов, чтобы в 2026 году она работала в 23 тыс. городов и поселков. База активных клиентов должна быть расширена до 35 млн человек.