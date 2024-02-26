ВТБ анонсировал переход к основному этапу интеграции с «Открытием»

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Основной этап интеграции ВТБ и банка «Открытие» начнется во второй половине апреля, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы ВТБ. В рамках этого этапа клиентов «Открытия» переведут на обслуживание в ВТБ.

Активный перевод на обслуживание в ВТБ клиентов «Открытия» начнется со второй половины апреля, пояснил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков. По его словам, предложения о переводе в банк должны получить все владельцы дебетовых карт, вкладчики, ипотечные заемщики и клиенты с автокредитами.

При этом условия по кредитам, включая процентную ставку, для тех, кто заключал договор с «Открытием», не изменятся, подчеркнул Горшков. Клиентам также предложат открыть новый депозит или накопительный счет в ВТБ.

Сделка по продаже «Открытия», который в процессе санкции перешел в собственность ЦБ, была закрыта в конце 2022 года. Ее сумма составила 340 млрд руб. Интеграция ВТБ и «Открытия» началась в декабре 2023 года, завершить ее обещали к концу 2024 года.

Как пояснил председатель правления ВТБ Андрей Костин, банк планирует полностью перевести бизнес и клиентов «Открытия» к себе, после чего сдать его лицензию и работать под одним брендом.

В начале 2024 года клиенты «Открытия» получили доступ к предложениям ВТБ по дебетовым и кредитным картам, вкладам, накопительным счетам и ипотеке. Клиенты с премиум-статусом могут получить в банке бесплатное обслуживание и пакет ВТБ «Привилегия».