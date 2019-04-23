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ВТБ запланировал нарастить число клиентов в 1,5 раза
ВТБ утвердил четырехлетнюю стратегию, согласно которой розница должна будет значительно потеснять основной для банка корпоративный блок. В планах ВТБ нарастить число клиентов с 12,5 млн до 18 млн и заработать 310 млрд руб. прибыли
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Наблюдательный совет ВТБ утвердил новую стратегию развития банка на 2019–2022 годы, которая предполагает опережающее развитие розницы и сектора малого бизнеса за счет снижения доли корпоративно-инвестиционного блока (КИБ). Как сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Олюнин, если сейчас доля розницы и малого бизнеса в использовании капитала банка составляет 37%, а корпоративно-инвестиционный бизнес занимает долю в 63%, то по итогам 2022 года эти показатели должны составить 45 и 55% соответственно, передает корреспондент РБК.

Таким образом, КИБ останется крупнейшим сегментом ВТБ, но его доля снизится на 8 процентных пунктов. Олюнин пообещал, что в ходе реформы корпоративный сегмент сохранит рентабельность на нынешнем уровне.

Необходимость развивать розницу и малый бизнес вызвана тем, что маржинальность в этих сегментах бизнеса выше, чем в КИБ. «Крупные компании — это очень конкурентный рынок и низкая маржа, поэтому если мы говорим о необходимости роста, то это в первую очередь физические лица: потребительское кредитование, текущие счета, комиссионные доходы, небанковские доходы», — сказал он. Что касается малого бизнеса, то это в меньшей степени кредиты, «в большей степени транзакционность плюс небанковские доходы», — объяснил Олюнин.

Число розничных клиентов за четыре года банк планирует увеличить с 12,5 млн до 18 млн человек. Основной приток новых клиентов — 60% — ВТБ должны обеспечить зарплатные клиенты, рассчитали в банке. Однако основной фокус будет сделан на рыночных клиентов, их должны привлечь в том числе инновации, которые вводит ЦБ и в которых участвует ВТБ — система быстрых платежей, финансовый маркетплейс, биометрия и т.п.

Активными пользователями цифровых каналов должны стать 70% клиентов, при этом продажи через цифровые каналы будут превышать 50%, надеются в ВТБ. «Если посмотреть на нашу структуру клиентов, то у нас более половины массовых клиентов. Но мы пока недостаточно хорошо монетизируем наши отношения с ними», — отметил Олюнин.

Кредитный портфель физических лиц, по планам банка, к концу 2022 года вырастет на 16%, малого бизнеса — на 14%, среднего и крупного бизнеса — на 4 и 8%. Аналогичные темпы роста банк ожидает и в депозитных портфелях. Рост средств на текущих и накопительных счетах ожидается на уровне 27% в рознице и 17% в малом бизнесе. Таким образом, доля ВТБ на рынке в кредитовании физических лиц увеличится до 22%, в привлеченных средствах розничных клиентов — до 20%.

Всего по итогам 2022 года ВТБ ставит перед собой цель заработать 310 млрд руб. чистой прибыли, что на 73,3% выше итогов 2018 года, когда банк заработал 178,8 млрд руб. чистой прибыли. ВТБ ожидает, что активы группы достигнут примерно 19 трлн руб. к концу 2022 года против текущих 14,5 млрд руб., заключил Олюнин.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: ВТБ, «Стратегия», банковская розница
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