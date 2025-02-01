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Новые законы в России ,  
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Стал известен новый размер маткапитала после индексации на 9,5%

Размер маткапитала после индексации вырос до 912 тыс. руб.
Сюжет
Новые законы в России

Максимальный размер детских выплат и выплат для будущих родителей вырос до 912 тыс. руб. Это произошло после индексации пособий и выплат на 9,5%. Решение об индексации приняло правительство в январе 2024 года.

Так с 1 февраля:

  • сумма сертификата на первого ребенка составит 690 тыс. руб.;
  • при рождении второго ребенка семья, которая ранее не оформляла сертификат, дополнительно получит почти 222 тыс. руб.;
  • единовременное пособие, выплачиваемое при рождении ребенка, после индексации составит почти 27 тыс. руб.

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Общество
Фото:«Комсомольская Правда» / Global Look Press

Первоначально планировалось провести индексацию в 2025 году пособий и выплат на 7,3% — размер прогнозируемой инфляции. Таким образом, маткапитал должен был вырасти до 676 398 руб. на первого ребенка. Однако позднее власти решили провести индексацию с учетом реальной инфляции, которая составила 9,52%. В январе решение об индексации на 9,5% с 1 февраля утвердило правительство.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил продлить программу маткапитала до 2030 года. Он отметил, что материнский капитал регулярно индексируется, а сама программа на данный момент действует до 2026 года.

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маткапитал индексация правительство выплаты пособия


 

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