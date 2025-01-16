В Думе предложили увеличить выплату из остатков маткапитала до ₽20 тыс.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Инициативу об увеличении выплат остатков материнского капитала с 10 тыс. до 20 тыс. руб. внесли в Госдуму. Об этом заявил автор проекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В пояснительной записке уточняется, что изменения предлагается внести в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Это даст возможность семьям с детьми получить в виде единовременной выплаты остаток средств материнского капитала.

Речь идет о тех деньгах из маткапитала, которые остались на счету после того, как большая их часть была использована на улучшение жилищных условий, образование детей, приобретение товаров и услуг для детей‑инвалидов и другие первоочередные цели.

Ранее утвержденная возможность получать единовременно 10 тыс. руб. из неизрасходованной суммы средств маткапитала — хорошее подспорье для семей, считает Нилов.

«Но цены растут, расходы на ребенка постоянно увеличиваются, поэтому сама идея требует развития. Считаем, что сумму остатка маткапитала для единовременной выплаты следует увеличить до 20 тыс.. руб.», — добавил депутат.

Президент России Владимир Путин подписал закон о получении средств остатка материнского капитала до 10 тыс. руб. в виде единовременной выплаты 8 августа 2024 года. В следующем месяце в Минтруде сообщили о начале выплат остатков маткапитала.

Использовать остаток средств материнского капитала Путин предложил в ходе встречи с семьями — финалистами Всероссийского конкурса «Это у нас семейное», которая состоялась в День семьи, любви и верности в июле 2024 года.