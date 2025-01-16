 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые законы в России ,  
0 

В Думе предложили увеличить выплату из остатков маткапитала до ₽20 тыс.

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Инициативу об увеличении выплат остатков материнского капитала с 10 тыс. до 20 тыс. руб. внесли в Госдуму. Об этом заявил автор проекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В пояснительной записке уточняется, что изменения предлагается внести в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Это даст возможность семьям с детьми получить в виде единовременной выплаты остаток средств материнского капитала.

Речь идет о тех деньгах из маткапитала, которые остались на счету после того, как большая их часть была использована на улучшение жилищных условий, образование детей, приобретение товаров и услуг для детей‑инвалидов и другие первоочередные цели.

Ранее утвержденная возможность получать единовременно 10 тыс. руб. из неизрасходованной суммы средств маткапитала — хорошее подспорье для семей, считает Нилов.

«Но цены растут, расходы на ребенка постоянно увеличиваются, поэтому сама идея требует развития. Считаем, что сумму остатка маткапитала для единовременной выплаты следует увеличить до 20 тыс.. руб.», — добавил депутат.

Правительство утвердило продление программы маткапитала до 2030 года
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Президент России Владимир Путин подписал закон о получении средств остатка материнского капитала до 10 тыс. руб. в виде единовременной выплаты 8 августа 2024 года. В следующем месяце в Минтруде сообщили о начале выплат остатков маткапитала.

Использовать остаток средств материнского капитала Путин предложил в ходе встречи с семьями — финалистами Всероссийского конкурса «Это у нас семейное», которая состоялась в День семьи, любви и верности в июле 2024 года.

Читайте РБК в Telegram.

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Путин поручил рассмотреть вопрос о сроках давности при деприватизации

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу

АвтоВАЗ сообщил о повышении цен

После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе

В Россию прибыл обновленный Cadillac Escalade-V

«Газпром» планирует массовые сокращения

В Госдуме предложили ужесточить наказание для тихоходов без спецзнака

Джокович после победы повторил шутку Медведева про «деньги и девушек»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Госдума маткапитал Ярослав Нилов
Материалы по теме
В Минтруде оценили идею сделать программу маткапитала бессрочной
Общество
Госдума рассмотрит проект о продлении программы маткапитала до 2030 года
Общество
Глава комиссии Госсовета анонсировал дискуссию по донастройке маткапитала
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 106,1 (-0,15) Инвестиции, 15 янв, 17:55 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 102,81 (-0,63) Инвестиции, 15 янв, 17:55
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсыРБК и GigaChat, 09:09
В Госдепе сочли, что Украина не возобновит транзит газа из РоссииПолитика, 09:07
Российская компания запустила криптовалютного брокера в БелоруссииФинансы, 09:00
«Мост Хемингуэя»: как раскрыть свой творческий потенциал на 100%Pro, 09:00
Тушить нефтебазу в Воронежской области отправили два поездаПолитика, 08:48
«Коммерсантъ» сообщил о схеме закупок газа для Приднестровья через ЕвропуПолитика, 08:34
В Думе предложили увеличить выплату из остатков маткапитала до ₽20 тыс.Общество, 08:31
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
«Самолет» купил часть бывшего IT-актива ВТБТехнологии и медиа, 08:30
Три сценария для экономики России в 2025-м: сохранятся ли темпы ростаPro, 08:23
В России третий год подряд снизилось производство алкоголяВино, 08:00
Трассу на украинско-белорусской границе завалили валунамиПолитика, 07:58
WSJ узнала, чем Байден огорчил Харрис в последние дни срокаПолитика, 07:41
Минобороны сообщило об уничтожении 27 дронов над Россией за ночьПолитика, 07:33
Инвесторы пожаловались в Минфин из-за повышенного налога по акциям X5Инвестиции, 07:30