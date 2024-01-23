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Война санкций ,  
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В Турции сообщили о прогрессе с оплатой экспорта в Россию в 4 секторах

Economim: Турция решила проблему оплаты экспорта в Россию для четырех отраслей
Сюжет
Война санкций
В январе турецкие банки прекратили проводить платежи за экспорт в Россию. По данным газеты Economim, теперь их осуществляет один банк для товаров из четырех отраслей, с остальными проблемы еще решаются
Фото: Burak Kara / Getty Images
Фото: Burak Kara / Getty Images

В Турции банк Emlak Katılım стал проводить денежные переводы из России за экспорт в нее товаров из четырех отраслей: продукты питания, текстиль, одежда и обувь, пишет местная газета Economim.

В декабре начались проблемы с такими транзакциями, а в январе они прекратились, указывает издание. Economim писала со ссылкой на источники, что экспортеры перестали получать платежи в лирах и рублях, некоторые банки отправляли обратно уже принятые транзакции, объясняя, что сделки касаются «запрещенных товаров».

По данным источников «Коммерсанта», турецкие банки разрывали корреспондентские отношения и приостанавливали обработку платежей без формального закрытия договора, это касалось почти всех банков страны.

В ситуацию вмешались турецкие власти, пишет Economim. Экспортеры ждут, что число отраслей, за товары из которых можно будет проводить платежи, расширится, в частности за счет автомобильной и машиностроительной.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

Как сообщали источники ТАСС и «Коммерсанта», перебои связаны с мерами Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) — в основном это ведомство вводит санкции со стороны Вашингтона.

Посол России в Турции Алексей Ерхов говорил «РИА Новости», что дипломаты находятся в контакте с властями республики по вопросу платежей. Источник агентства рассказал, что государственные банки страны частично возобновили транзакции из России, решался вопрос с коммерческими банками. Собеседник агентства допускал, что к 25 января проблемы будут улажены.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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