Война санкций⁠,
0

Reuters сообщил об убытках поставщиков нефти из России из-за скидок

Reuters: поставщики нефти из России несут убытки из-за рекордных скидок
Сюжет
Война санкций
На фоне снижения мировых цен на нефть и повышения скидок на российские экспортные марки некоторые их поставщики терпят убытки, пишет Reuters. Но многие компании остаются в прибыли за счет льготных налоговых ставок

В декабре скидки на российскую нефть на экспортных терминалах приблизились с историческим максимумам, что приводит к убыткам среди поставщиков на фоне низких мировых цен на топливо, следует из расчетов Reuters.

Так, в этом месяце скидки на российскую нефть достигали $20-30 за баррель по отношении к стоимости марки Brent, что является самым большим разрывом в ценах с начала 2022 года, пишет агентство. Повышение скидок привело к снижению прибыли и убыткам некоторых поставщиков. Однако многие компании остаются в прибыли за счет налоговых льгот.

«Доходы в производственном сегменте в среднем остаются положительными после покрытия налогов, производственных и транспортных расходов. Некоторые нефтяные проекты действительно находятся в минусе, в том числе из-за сложности добычи», — приводит Reuters комментарий руководителя центра по российским акциям «БКС Мир инвестиций» Кирилла Бахтина.

Аналитики предсказали антирекорд по импорту Индией нефти из России
Политика
Фото:Yoruk Isik / Reuters

По словам неназванных аналитиков, льготные ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) имеют решающее значение для поддержания прибыльности. По оценкам Reuters, более половины российских нефтедобывающих компаний имеют право на нулевые или пониженные ставки НДПИ, что помогает им покрывать расходы и финансировать развитие.

Согласно расчетам агентства, около 20% производителей, которые имеют нулевую ставку НДПИ, получили прибыль примерно $20 за баррель по декабрьским ценам на основной экспортный сорт российской нефти — марки Urals.

При этом, как говорится в материале, рентабельность зависит от того, куда экспортируется топливо: цены поставок в Турцию могут быть на $10 за баррель выше, чем за поставки Urals в Китай. Reuters отмечает, что Пекин в основном импортирует сырую нефть премиальной марки ESPO (ВСТО), которая продается с премией к Urals в $3-4 и поставляется из дальневосточного порта Козьмино, что снижает транспортные расходы экспортеров.

По подсчетам агентства, компании, которые сталкиваются с высокими налоговыми ставками, дорогостоящей добычей и сложной логистикой, могут работать с убытками до $5 за баррель. Однако большинство производителей с высокими издержками выигрывают за счет сниженных ставок НДПИ. На рентабельность также влияют владение транспортным парком и местоположение, поскольку расходы на логистику продолжают снижать прибыль, отмечают опрошенные Reuters аналитики.

В ноябре вице-премьер Александр Новак заявил, что, как ожидают в правительстве, размер скидок для покупателей нефти из России будет сокращаться по мере адаптации отрасли к новым санкциям и перестройки логистики, что займет один-два месяца. В октябре США внесли в санкционный список ЛУКОЙЛ, «Роснефть» и их «дочки». На этом фоне сократились также объемы поставок российской нефти крупнейшим покупателям — Турции, Китаю и Индии.

При этом в декабре Bloomberg сообщал о рекордных с мая 2023 года среднесуточных потоках экспорта российской нефти, отмечая, что из-за задержек с разгрузкой танкеров запасы нефти на них снова выросли, а у берегов Индии и Китая скопилось множество судов.

Москва считает санкции незаконными. 

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
скидка нефть Китай Турция Urals ВСТО
