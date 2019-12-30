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Бизнес ,  
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Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» подписать соглашения с «Газпромом»

Украинское правительство подписало распоряжение, согласно которому компания «Нафтогаз» получила разрешение подписать с «Газпромом» соглашение об урегулировании газовых споров. Документ опубликован на едином портале органов исполнительной власти Украины.

В нем говорится, что «Нафтогаз» может заключить соглашение об урегулировании существующих газовых споров и об основных условиях дальнейших отношений по организации транспортировки природного газа с «Газпромом».

Кроме того, в распоряжении отмечается, что «Нафтогазу» разрешается заключить с «Газпромом» договор о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины в период с 2020 по 2024 год.

Киев заявил о мировом соглашении с «Газпромом» по антимонопольному спору
Бизнес

Мировое соглашение между «Газпромом» и Украиной, которое по иску российской компании рассматривает суд Женевы, должно было быть заключено 29 декабря. Это соглашение в том числе предусматривает, что Киев откажется от требований к российской компании, основанных на решении Антимонопольного комитета Украины.

Теги: «Газпром», «Нафтогаз», соглашение, газ
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