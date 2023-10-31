В МВФ оценили влияние геополитических шоков на международную торговлю

Геополитика оказывает «противоречивое» и «статистически незначительное» влияние на динамику мировой торговли, считают аналитики МВФ. Ее определяют размеры экономик стран-партнеров, местоположение и членство в торговых организациях

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Конец глобализации на фоне геополитических кризисов провозглашался многократно, однако ни одно из таких предсказаний не сбылось: это доказывает динамика мировой торговли, которая в целом демонстрирует устойчивость к политике протекционизма и фрагментации экономики. Об этом говорится в статье эксперта Международного валютного фонда (МВФ) Серхана Севика «Да здравствует глобализация: геополитические шоки и международная торговля», с которой ознакомился РБК.

Автор проанализировал двусторонние торговые потоки более чем 59 тыс. пар стран, существовавших в период 1948–2021 годов, и сформировал гравитационную модель, которая позволила оценить влияние различных факторов на внешнюю торговлю. Он пришел к выводу, что геополитические шоки — такие как холодная война, пандемия коронавируса, различные войны и конфликты, наблюдавшиеся в этот период, включая российско-грузинский конфликт из-за Южной Осетии или присоединение Крыма, — оказывают «противоречивое» и «статистически незначительное» воздействие на показатели товарооборота.

«История показала, что, несмотря на единичные геополитические разногласия, ни одна страна или регион мира не могут достичь устойчивого экономического развития в одиночку. Поэтому глобальная интеграция продолжает процветать», — говорится в статье.

Ранее другие эксперты МВФ предупреждали о рисках «фрагментации мира» в связи с противостоянием США и Китая. О возможности разделения стран на блоки говорил также Банк России в одном из альтернативных экономических прогнозов.

Что определяет динамику мировой торговли

Разработанная Севиком модель, по утверждению автора, позволяет оценить влияние на динамику международной торговли таких факторов, как реальный ВВП стран-партнеров на душу населения, их удаленность друг от друга, численность населения, религия, членство в международных организациях, а также геополитические отношения. На основе модели автор сделал следующие выводы:

Размер ВВП двух стран имеет положительную взаимосвязь с объемом взаимной торговли

Эластичность торговых потоков по отношению к реальному ВВП на душу населения в стране происхождения товара и стране назначения оценивается автором в 0,088 и 0,065 соответственно. Это означает, что увеличение их ВВП на 10% при прочих равных приводит к росту двустороннего товарооборота в среднем на 8,8 и 6,5% соответственно.

Положительную взаимосвязь с динамикой торговли имеет и показатель численности населения — еще один индикатор размера экономики, говорится в статье. При росте населения в стране назначения продукции на 10% при прочих равных двусторонний товарооборот увеличивается на 11,2%, при аналогичной тенденции в стране происхождения — на 3,3%, следует из материалов исследования.

Удаленность стран друг от друга негативно влияет на товарооборот

Чем больше расстояние между двумя странами, тем меньше объем их двусторонней торговли, указывается в исследовании. Товарооборот внутри одной пары стран, которые расположены на расстоянии друг от друга на 10% дальше, чем другая пара стран, при прочих равных условиях будет на 16% ниже. Это объясняется в том числе логистическими издержками, указывает автор.

Членство стран в торговых организациях имеет положительную взаимосвязь с динамикой торговли

Членство в международных торговых организациях ожидаемо является важным фактором для выхода на новые рынки сбыта, снижения торговых издержек и, как следствие, увеличения товарооборота между странами. Результаты моделирования показали, что членство во Всемирной торговой организации (ВТО) в среднем приводит к росту торговых потоков на 2,3% для страны назначения, а участие в Генеральном соглашении по тарифам и торговле (ГАТТ) — на 0,7%, говорится в исследовании.

Гравитационные модели внешней торговли (зависимость потоков торговли от ВВП стран-партнеров и расстояния между ними, а также дополнительные факторы) считаются одними из наиболее устойчивых эмпирических зависимостей, отмечает ведущий эксперт ЦМАКПа Андрей Гнидченко. «ВВП отвечает за производственные возможности (предложение) и объем рынка (спрос на импорт), расстояние — за издержки транспортировки. Вполне ожидаемо и закономерно, что эти факторы оказались основными по влиянию», — указывает он.

Впрочем, данные предлагаемой модели не учитывают 2022 год, который мог стать ключевым для таких оценок, что делает выводы эксперта МВФ несколько поспешными, категоричен Гнидченко.

«Удивительный» эффект геополитики

Сходство геополитических интересов стран-партнеров отрицательно сказывается на внешней торговле, показало исследование. Геополитический вектор оценивается автором исследования исходя из модели поведения государств в ООН, а именно голосования за различные резолюции.

«Расчетный коэффициент геополитики оказался, как ни удивительно, отрицательным. Это означает, что более тесная геополитическая близость между двумя странами подразумевает сравнительно меньший объем двусторонней торговли», — указано в статье. Для всей выборки его величина составляет минус 0,026 (то есть при геополитическом сближении на 10% товарооборот снижается на 2,6%). При отбрасывании 5% самых верхних и нижних значений распределения показатель вовсе становится статистически незначимым, отмечает автор.

При этом значение геополитического коэффициента отличается для развитых и развивающихся стран. «Он имеет отрицательное значение для развивающихся стран и плюсовое в случае с развитыми экономиками», — констатируется в статье. Впрочем, его вклад эксперт МВФ все равно определяет как статистически незначимый.

«В целом расчеты указывают на то, что геополитическая близость между странами, измеряемая поведением при голосовании в ООН, не оказывает существенного влияния на глобализацию торговли», — резюмирует автор.

Влияние конфликта на Украине

Результаты исследования демонстрируют тот факт, что мировая экономика сохраняет глубокую взаимосвязанность, несмотря на глобальные геополитические шоки — даже в текущих обстоятельствах, указывает автор.

«Военные действия на территории Украины, несомненно, увеличили геополитические риски, что наглядно демонстрирует соответствующий индекс, однако его недавний рост не достиг предыдущих максимумов, зафиксированных после террористических атак 11 сентября, Карибского кризиса, не говоря уже о двух мировых войнах», — отмечается в статье.

Конфликт на Украине косвенно влияет на торговлю, прежде всего поскольку цепочки поставок удлиняются — где-то из-за санкций, где-то из-за трудностей перевозок, отмечает Гнидченко.

«Вряд ли он может существенно повлиять на динамику мировой торговли (только в отдельных товарных сегментах и на отдельных географических рынках), но он выступает одним из многочисленных факторов, которые сегодня действуют против глобализации», — считает он.

Совместно с другими факторами (напряженностью вокруг Тайваня, палестино-израильским конфликтом, повышением озабоченности западных стран зависимостью от импорта критически важных товаров) он вполне может привести к снижению открытости мировой торговли, прогнозирует Гнидченко.

Конфликт на Украине в совокупности с санкционным давлением на Россию не окажет драматического (например, большего, чем COVID-19) влияния на международную экономику и международную торговлю, уверен директор Института международной экономики и финансов ВАВТ Александр Кнобель. Это связано с тем, что у участников этого конфликта есть возможности по частичной переориентации торговых потоков на альтернативные географические направления, заключает он.