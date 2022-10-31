В институте Минфина предложили ослабить валютный контроль для импорта

Отмена репатриации экспортной выручки — не предел для либерализации валютного регулирования в России, считают эксперты НИФИ Минфина. Ее продолжение может внести вклад в дедолларизацию международных расчетов и импортозамещение

Фото: Булкин Сергей / Global Look Press

Потенциал либерализации валютного регулирования в России не исчерпан уже принятыми в этой области мерами, полагают эксперты Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина. Их видение описано в статье «Эволюция валютного регулирования и контроля в России и перспектива продолжения либерализации валютного законодательства» для последнего выпуска «Финансового журнала» НИФИ (со статьей ознакомился РБК).

Из-за наложенных на Россию санкций и обвала рубля сразу после начала спецоперации на Украине власти пошли на временное ужесточение валютного регулирования, хотя до этого держали курс на ликвидацию избыточных ограничений. В частности, было введено требование обязательной продажи компаниями 80% экспортной валютной выручки. Однако к лету на фоне восстановления курса рубля и накопления негативных эффектов санкций на российский экспорт требование обязательной продажи выручки было обнулено, а вместе с этим и фактически отменено требование о репатриации валютной выручки на счета в российских банках для несырьевых и, самое главное, для сырьевых экспортеров (последние обеспечивают львиную долю притока валюты в страну).

Теперь список валютных операций с обязательством по репатриации выручки может быть еще больше сокращен — главным образом за счет сферы импорта, рассуждает автор статьи, старший научный сотрудник НИФИ Всеволод Черкасов. В настоящее время импортеры по-прежнему обязаны обеспечить возврат на родину авансов, уплаченных нерезидентам за поставку товаров и услуг, которая не состоялась в сроки, прописанные в договорах.

«Продолжение либерализации способно внести вклад в развитие экспорта, импортозамещение и увеличение доли международных расчетов без использования валют третьих стран (доллара США, евро)», — пишет Черкасов.

Возможности для либерализации

В НИФИ видят три направления для эволюции валютного законодательства:

Отмена репатриации в отношении импорта товаров и услуг, важных для развития мощностей по производству российской продукции на экспорт (или взамен импорта) и ее продвижения на рынке, пишет Черкасов. «В данном случае возможна отмена обязанности по репатриации авансовых платежей, уплаченных в счет несостоявшихся контрактов на поставку товаров, производство работ или оказание услуг, критически важных для экономики России», — поясняет партнер юридической фирмы Orchards Алексей Станкевич.

По оценке авторов из НИФИ, отмену репатриации можно распространить на несостоявшиеся контракты по импорту критически значимых для промышленности видов сырья, комплектующих изделий и машинооборудования, а также закупкам услуг, помогающих продвижению российских товаров на внешние рынки (посредники, юристы, консультанты, реклама и маркетинг, внешнеторговое страхование, инженерно-строительные услуги, операционный лизинг). Сейчас законодательство обязывает импортеров сообщать банкам точные сроки исполнения внешнеторговых договоров, и если компания не вернула в срок аванс, уплаченный за рубеж, ее штрафуют даже за один день просрочки.

Наделение резидентов правом получать денежные средства на рублевые счета или счета в ограниченно конвертируемых валютах дружественных государств в странах ЕАЭС и других дружественных странах (Индия, Турция, Китай). Это способствовало бы росту рублевой ликвидности за пределами России, полагает Черкасов. Но для таких разрешений важны условия сохранения автоматизированного обмена финансовой информацией, а также минимальных ограничений по источникам происхождения средств, считает Станкевич (круг допустимых валютных операций со странами, отказавшимися от автообмена с Россией, сильно ограничен. — РБК).

Смягчение мер ответственности в случае нарушения требований по репатриации денежных средств, к примеру, при отсутствии в уполномоченных банках счетов ограниченно конвертируемых иностранных валют дружественных государств, следует из статьи Черкасова, с чем соглашается Станкевич.

Какие существуют риски

Дальнейшая либерализация будет возможна при условии сохранения, а при хорошем раскладе — расширения списка стран, обменивающихся с Россией финансовой информацией. Однако обстановка санкционного давления оставляет много неопределенности. «Санкционные действия и планы недружественных государств, за единичными исключениями, до сих пор не затрагивали автоматизированный обмен финансовой информацией (АОФИ), но нельзя предугадать, возобладает ли долгосрочный экономический прагматизм над политикой», — предупреждают в НИФИ. В 2022 году ряд стран объявил о приостановке автообмена налоговой информацией с Россией (например, Германия, Австрия, Швейцария). В связи с этим регулирование валютных операций с такими странами фактически может быть ужесточено.

Кроме того, в целом остается риск злоупотреблений. «Есть опасность отмывания денежных средств и ухода от налогового контроля недобросовестными лицами, снижения прозрачности валютных операций — особенно в переходный период», — отмечает Станкевич. Исторически платежи нерезидентам за импорт являются более распространенным способом вывода капитала за рубеж при сомнительных операциях, чем невозврат в Россию экспортной выручки.

На вопрос РБК, рассматривает ли Минфин варианты либерализации валютного регулирования, в ведомстве сообщили о внесении в конце октября в правительство законопроекта о продлении моратория на штрафы за валютные нарушения на 2023 год. Летом такую норму закрепили на 2022 год.

«Это сделано в связи с усиливающимся со стороны недружественных государств санкционным давлением на Российскую Федерацию, в том числе на российские компании, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, которое приводит к объективной невозможности для таких компаний исполнять требования валютного законодательства Российской Федерации», — отметили в пресс-службе Минфина.