Медведев назвал Грефу открывшиеся из-за снижения инфляции возможности

Снижение инфляции должно сделать кредиты для россиян еще доступнее, сказал премьер. Слова Медведева прозвучали на фоне данных ЦБ о рекордной долговой нагрузке населения России

Снижение инфляции в России сделает для граждан и малого бизнеса более удобными условия взятия кредитов. Об этом премьер Дмитрий Медведев заявил на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом, передает ТАСС.

«Будем надеяться, с учетом макроэкономических условий, которые складываются, — прежде всего снижение инфляции — эти возможности будут расширяться как для юридических лиц, включая малый бизнес, так и для лиц физических», — сказал глава кабмина. Медведев отметил, что имеет в виду как потребительские, так и ипотечные кредиты.

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