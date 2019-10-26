Банки нарастили выдачу кредитов населению перед вводом ограничений ЦБ

Половина банков из топ-50 в преддверии ограничений ЦБ относительно ссуд закредитованным заемщикам нарастили выдачу кредитов, подсчитали эксперты НРА. Банки связь отрицают, объясняя рост сезонностью и снижением ставок

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Доля кредитов населению в совокупном портфеле российских банков в сентябре достигла 25,8% — максимума с начала 2019 года, следует из расчетов Национального рейтингового агентства (НРА) на основе материалов ЦБ. По сравнению с августом объем выданных физическим лицам ссуд увеличился на 1,6%, до 17,7 трлн руб. Необеспеченное кредитование росло более быстрыми темпами — на 2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 23% в годовом выражении, подсчитали в НРА по просьбе РБК.

«Рост потребительского кредитования, по нашим оценкам, произошел у каждого второго банка из числа 50 крупнейших. Наибольшие темпы роста (выше среднемесячных по сектору) отмечены как у универсальных, так и у специализированных финансовых институтов: «Открытие», Альфа-банк, ВТБ, Сбербанк, Совкомбанк, Почта Банк, «Тинькофф», Газпромбанк», — отметил президент НРА Виктор Четвериков.

Согласно отчетности банков на 1 октября, рекорды по выдаче розничных кредитов с учетом ипотеки в сентябре поставили Сбербанк и Газпромбанк — их портфели выросли на 119,4 млрд и 13,6 млрд руб. соответственно — максимума для каждого из них с начала года. Почта Банк, Альфа-банк, Росбанк, «Открытие», «Хоум Кредит», ОТП-банк и МТС-банк выдали рекордный для себя объем ссуд в этом году не в сентябре, а в августе или июле. ВТБ тоже нарастил выдачи в летние месяцы, но не обновил рекорд этого года.

О чем может говорит такая динамика

Многие банки активно наращивали портфели потребительских кредитов до начала октября из-за будущих ограничений ЦБ, утверждает аналитик агентства Moody’s Мария Малюкова. «Для кредитов, выданных до 1 октября, действуют еще старые правила по расчету весов на капитал. Следовательно, они оказывают меньшее давление на показатель адекватности капитала», — поясняет она.