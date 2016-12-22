В России с ноября вновь появится бразильское мясо

Россельхознадзор снял запрет на импорт мяса с девяти бразильских предприятий. На российском рынке мясо из Бразилии находилось под запретом с декабря 2017 года, что привело к росту цен

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Россельхознадзор отменил запрет на поставку мяса ряда бразильских предприятий в Россию. Об этом сообщила журналистам официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

«Учитывая полученные материалы расследования и принятые меры об устранении выявленных нарушений, результаты лабораторных исследований продукции, а также гарантии, представленные Секретариатом по защите растений и животных Министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии о соответствии условий производства и реализации продукции, с 1 ноября 2018 года отменяются временные ограничения на поставки продукции предприятий Бразилии», — заявили в ведомстве.

В приложенном списке перечисляются девять компаний. Запрет на поставку их продукции в Россию снимается 1 ноября.

Временное ограничение на поставки мяса из Бразилии были введены с 1 декабря 2017 года. Причиной стало обнаружение в бразильской продукции запрещенного стимулятора роста — кормовой добавки рактопамин.

На момент запрета Бразилия была крупнейшим поставщиком мяса в Россию. Подобного положения на рынке бразильские предприятия добились всего за полгода присутствия в России: поставки мясной продукции из этой страны начались в 2013 году. Уже по итогам первого полугодия 2014 года Бразилия стала крупнейшим поставщиком свинины (всех типов) и мяса крупного рогатого скота в Россию — из общего объема импорта 425,4 тыс. т на нее приходилось 176,4 тыс. т в поставке.

Когда в ноябре 2017 года запрет был анонсирован, Бразилия занимала уже долю в 52,1% от всего импортного мяса в Россию. За девять месяцев 2017 года в Россию было ввезено 287,075 тыс. т бразильского мяса. Бразилия значительно опередила другую страну-экспортера — Белоруссию, поставившую за тот же период 180,5 тыс. т. Стоимость поставленного в Россию белорусского мяса в 2017 году оценивалась в $885 млн.

Запрет на поставку бразильского мяса привел к росту цен. В начале сентября эмбарго на поставки бразильской продукции называла одной из причин подорожания мяса ФАС. По данным Национального союза мясопереработчиков (НСМ), озвученным в августе, с начала года свинина подорожала на 30%, курятина — на 35%, отечественная говядина — на 10%, импортная — на 25%.