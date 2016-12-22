ФАС заявила о «некотором росте» цен на мясо

В России наблюдается некоторое повышение цен на мясо, в частности на свинину, но средняя цена на мясо за семь месяцев 2018 года остается ниже, чем за аналогичный период в 2017 году. Об этом РБК сообщила начальник управления контроля агропромышленного комплекса ФАС России Анна Мирочиненко.

По ее словам, цены на свинину растут из-за повышенного спроса летом, временных ограничений на поставку мяса из Бразилии и карантина в ряде регионов из-за африканской чумы свиней. «Динамика цен на мясо в течение года подвержена высокой степени волатильности», — отметила Мирочиненко.

В середине августа стало известно, что Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) попросил вице-премьера Алексея Гордеева поспособствовать в повышении цен на мясную продукцию в торговых сетях. Об этом сообщала газета «Ведомости». Также в союзе попросили урегулировать цены на сырье.

По информации НСМ, с начала года свинина подорожала на 30%, курятина — на 35%, отечественная говядина — на 10%, импортная — на 25%. Причиной роста цен в союзе сочли ограничение поставок мяса из Бразилии и США. Тогда в пресс-службе ФАС сообщали РБК, что не получали жалоб от мясопереработчиков.