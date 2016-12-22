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Производители мясных изделий попросили правительство помочь повысить цены
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Производители мясных изделий попросили правительство помочь повысить цены
Бизнес, 04:24
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Производители мясных изделий попросили правительство помочь повысить цены
Мясопереработчики обратились в правительство с просьбой повлиять на торговые сети, чтобы те согласились повысить цены на мясные продукты, узнала газета «Ведомости». Они также попросили снизить цены на мясо с помощью конкуренции
Фото: Александр Чиженок / Интерпресс / ТАСС

Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) попросил вице-премьера Алексея Гордеева повлиять на торговые сети с тем, чтобы те побыстрее согласились установить новые, более высокие цены на продукты из мяса, пишет газета «Ведомости», которая ознакомилась с текстом письма. Его подлинность также подтвердила исполнительный директор НСМ Екатерина Лучкина

​Представитель вице-премьера заявил, что в ближайшее время он даст поручение разобраться в ситуации.

Кроме того, мясопереработчики попросили разобраться также и с ценами на сырье: по данным НСМ, с начала года свинина подорожала на 30%, курятина — на 35%, отечественная говядина — на 10%, импортная — на 25%. При этом авторы письма, среди которых газета назвала бренды «Продо», «Дымов», «Останкино», причиной роста цен н​а мясо назвали ограничение импорта, в частности, поставок мяса из США и Бразилии. ​

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Ранее газета сообщила, что крупные производители мясопродуктов, среди которых «Останкино» и «Дымов», объявили о резком повышении закупочных цен на сырье. По их словам, оптовые цены растут быстрее, чем в прошлые годы, и более неконтролируемо. Традиционного летнего снижения также не произошло, а в последние недели ситуация только усугубилась.

Лучкина тогда отметила, что увеличились сроки поставок, а поставщики стали нарушать обязательства, продавая мясо дороже, чем по договору. Она заявила, что в рознице цена на продукты из мяса может в ближайшее время вырасти на 5–12%. Представитель крупного ретейлера отметил, что речь может идти о 10%.
 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: мясо , Цены , конкуренция
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