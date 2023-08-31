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Казахстан купил танкеры для поставок нефти по Каспию в обход России

Казахстан купил танкеры для поставок нефти через Каспийское море в обход России
«Казмунайгаз» купил два танкера для поставок нефти по Каспию и собирается приобрести еще два для экспорта через Черное море. Однако этот путь поставок вряд ли будет конкурировать с трубопроводом КТК, идущим через Россию
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Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Казахстан купил два нефтяных танкера, чтобы транспортировать нефть по Каспийскому морю, сообщил вице-министр энергетики страны Ерлан Аккенженов, передает Bloomberg.

Он рассказал, что государственная компания «Казмунайгаз» купила уже два танкера, их дедвейт (общий максимальный вес перевозимого груза) — 8 тыс. т. Также планируется приобрести еще два судна с дедвейтом в десять раз больше, которые будут использовать в Черном море.

По слова вице-министра, Астана изучает альтернативы для экспорта нефти, но пока самым прибыльным остается маршрут по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который поставляет казахстанскую нефть из Атырауской области в порт Новороссийска. Другим видам логистики «трудно конкурировать» с КТК, сказал Аккенженов.

По КТК в прошлом году было экспортировано 80% казахстанской нефти, однако объемы снизились примерно на 1% по сравнению с предыдущим годом. Также Астана отправляла нефть на экспорт через грузинский порт Батуми, по трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан, в сам Азербайджан, а также Китай и Узбекистан. Всего в обход России было экспортировано на 56% больше, чем годом ранее, но объем по сравнению с поставками по КТК незначителен.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев в прошлом году поручил «Казмунайгазу» проработать использование Транскаспийского маршрута для экспорта нефти (он проходит через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы). Причиной этому стали перебои в работе КТК. Например, в марте были повреждены два из трех выносных причальных устройств для прокачки нефти, в августе были найдены трещины в узлах крепления подводных рукавов причалов, все это влияло на объемы поставок, так как оборудованию требовался ремонт. КТК эксплуатируют уже более 20 лет.

Аккенженов заявил, что в этом году Казахстан уже транспортировал 300 тыс. т нефти через Каспийское море и по трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан, в общей сложности планируется отправить около 1,5 млн т в этом году. По КТК уже было экспортировано примерно 40,5 млн т.

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Вице-министр отметил, что у страны есть возможность увеличить поставки в Китай до 6,5 млн т в год (в прошлом было отправлено 1,26 млн т). «Мы также стремимся возобновить и увеличить экспорт нефтепродуктов в Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Европу. Казахстан уже отправляет мазут в Европейский союз», — сказал он.

Старший аналитик инвестбанка «Синара» Кирилл Бахтин в разговоре в РБК отметил, что запланированные поставки нефти из Казахстана на танкерах через Каспийское море кардинально не изменят ситуацию и КТК будет ключевым маршрутом поставок. При этом на объем поставок будут влиять инфраструктура в Азербайджане и уровень загрузки самих танкеров. Он отметил, что при общем дедвейте судов в 176 тыс. т еще не факт, что они будут загружаться именно на этот объем. А КТК в июне ожидал, что прокачка в текущем году составит 60–61 млн т при заявках от грузоотправителей в 67 млн т.

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