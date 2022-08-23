КТК уточнил сроки ремонта двух причалов после остановки из-за трещин

Ремонт одного выносного причала морского нефтяного терминала займет месяц. Накануне КТК временно вывел из эксплуатации два ВПУ и сократил прокачку нефти из Казахстана в Россию

Фото: Юрий Березнюк / ТАСС

Ремонт одного выносного причального устройства морского нефтяного терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) займет месяц, сообщили РБК в компании. Накануне КТК временно вывел из эксплуатации ВПУ-1 и ВПУ-2.

Оператор рассчитывает обследовать единственный рабочий выносной причал до 26 августа. Для этого ведутся переговоры с грузоотправителями об изменении графика отгрузок нефти.

«ВПУ-3 в настоящее время работает в интенсивном режиме, выполняя довольно плотный график отгрузки нефти, а для обследования нам необходимо найти окно для проведения водолазного обследования. Сейчас перерывы в отгрузке есть только ночью, когда водолазные работы невозможны», — пояснили в компании.

Оставшийся причал может обеспечить погрузку до 3,5 млн т нефти в месяц.

«При уже заключенном договоре с подрядчиком, мобилизации сил и средств, их доставке и прибытии на место работ, при соответствующих погодных условиях, проведении самих работ и последующих проверок — один месяц на один ВПУ. При этом, конечно, сроки могут быть скорректированы в зависимости от объективных обстоятельств», — добавили в КТК.

КТК приостановил эксплуатацию двух нефтеналивных причалов 22 августа, после обнаружения трещин в узлах крепления подводных рукавов. Из-за этого оператор сократил прокачку нефти из Казахстана в Россию.

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Крупнейшими акционерами КТК выступают «Транснефть» (24%) и казахстанский «КазМунайГаз» (19%). По трубопроводу Тенгиз — Новороссийск протяженностью 1511 км поставляется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе на Каспии.

В прошлый раз КТК снижал поставки в начале августа. Тогда причиной стали ремонт на трубопроводе и остановка производства нефти на месторождении Кашаган.

В начале июля деятельность оператора была приостановлена на 30 суток из-за экологических нарушений на производственных объектах. Позднее суд заменил приостановку работы КТК на штраф 200 тыс. руб. В марте на морском терминале КТК под Новороссийском произошла крупная техногенная авария. Прокачка нефти тогда возобновилась лишь спустя месяц.