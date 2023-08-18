В Казахстане допустили отказ от экспорта нефти по Черному морю

Если ситуация в Черном море ухудшится, Казахстан может перенаправить экспорт нефти в порт Усть-Луга вместо Новороссийска, заявили в «КазТрансОйле»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Казахстан может перенаправить экспорт нефти в балтийский порт Усть-Луга (Ленинградская область) вместо Новороссийска в случае ухудшения ситуации в Черном море, заявил заместитель генерального директора государственной компании «КазТрансОйл» Эрик Сагиев, сообщает Reuters.

«Если ситуация в Черном море ухудшится, объемы, которые мы транспортируем в направлении порта Шесхарис [в Новороссийске], будут перенаправлены в порт Усть-Луга», — сказал Сагиев.

В начале августа в порту Новороссийска ввели временный запрет на движение судов. Тогда, по данным Минобороны России, два украинских беспилотных катера пытались атаковать военно-морскую базу в городе. Беспилотники были уничтожены экипажами большого десантного корабля «Оленегорский горняк» и противодиверсионного катера «Суворовец». Никто не пострадал, повреждений нет, говорил краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев. В тот же день ограничение отменили. В пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК, один из трубопроводных маршрутов, по которому поставляется на экспорт казахстанская нефть) сообщали, что инфраструктура компании повреждений не получила.

Сейчас 80% экспортных поставок казахской нефти идет через Россию по двум трубопроводным маршрутам — трубе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) до порта Новороссийск и через трубопровод Атырау — Самара, а затем до Усть-Луги. В прошлом году объем прокачки по первому пути составил 52,2 млн т, по второму — 8,4 млн т. В то же время поставки через КТК неоднократно приостанавливались из-за ремонтов на российской территории, что стало причиной поиска властями Казахстана альтернативных маршрутов.

В апреле газета «Коммерсантъ» писала о планах национального морского перевозчика Казахстана «Казмортрансфлот» почти вдвое увеличить каспийский флот для экспорта нефти через Азербайджан, в обход России. Сейчас основным альтернативным маршрутом служит трубопровод Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД), к нему казахстанскую нефть транспортируют по Каспийскому морю. Однако этот маршрут дороже, чем через Россию: $100 против $38,4 за 1 т соответственно.