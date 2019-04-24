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Bed Bath & Beyond $20 (+20,55%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Путин назвал «абсолютно решаемой» цель войти в топ-5 экономик мира

Президент Владимир Путин считает, что обозначенная для России цель войти в пятерку наиболее развитых экономик мира является «абсолютно решаемой», но для того, чтобы достичь этого, следует поднять производительность труда и улучшать структуру экономики. Об этом он заявил на встрече с членами Совета законодателей России, сообщает корреспондент РБК.

«По поводу того, чтобы мы заняли достойное место в ряду других индустриальных держав, — это непростая задача, но в целом она абсолютно решаемая», — сказал глава государства.

Он напомнил, что перед страной стоит задача занять пятое место в мире по объему экономики и паритету покупательской способности. В настоящее же время, уточнил Путин, Россия занимает шестое место, уступая Китаю, США, Индии, Японии и Германии. Президент заметил, что разница между Москвой и Берлином небольшая.

«Разница между нами и Федеративной Республикой [Германии] небольшая, был уже момент, когда мы вышли на пятое место, но для нас это не просто сверхзадача. Сверхзадача другая — изменить структуру экономики», — указал Путин.

По его словам, чтобы обеспечить развитие на перспективу, нужно принципиально менять структуру экономики. Он призвал парламентариев подумать над решением проблем с повышением производительности труда в регионах, помогать частным инвесторам, продвигать инициативы, а также «не создавать никаких дополнительных преград». Президент подчеркнул, что развитие инвестиционных проектов особенно актуально в нынешних условиях, когда Россия находится под санкциями.

Согласно оценкам Счетной палаты, прогнозы по темпам роста ВВП России не позволят ей стать одной из пяти крупнейших экономик мира к 2024 году. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин указывал ранее, что отечественная экономика попала в «застойную яму». За последние десять лет, отмечал он, темпы роста экономики составили 1%, и таких низках показателей не было со времен Второй мировой войны.​

Теги: Владимир Путин, Экономика, российская экономика, ВВП
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