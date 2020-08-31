Минэкономразвития улучшило прогноз восстановления экономики

На докризисные показатели ВВП, согласно расчетам, должен вернуться в третьем квартале 2021 года. В 2022 году он, как прогнозируется, вырастет на 3,4%

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Рабочая версия подготовленного Минэкономразвития обновленного макропрогноза предусматривает снижение ВВП России в 2020 году на 3,9%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты из документа, который, по данным издания, планируется внести в правительство 10 сентября. Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что по итогам 2020 года ВВП России сократится на 5%.

Ведомство учло более быстрое восстановление экономики страны в июле-августе. В результате были улучшены такие показатели как:

изменение размера фонда оплаты труда (ФОТ) — теперь ожидается рост на 3,4% против прогнозируемого ранее снижения на 1,5%;

динамика реальных зарплат — ожидается рост на 1,5% вместе падения на 3,9%;

замедление снижения размера реальных доходов населения — с 3,8% до 3%

На докризисные показатели ВВП, согласно расчетам, должен вернуться в третьем квартале 2021 года. В 2022 году он, как прогнозируется, вырастет на 3,4%, а в 2023-м — на 3%.

28 августа глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что его ведомство представит обновленный прогноз социально-экономического развития на 2020-2022 годы в начале сентября. «В целом оценка ситуации существенно лучше, чем мы ее делали два месяца назад <...> Падение есть, к сожалению, но оно существенно меньше, чем предполагалось, и мы видим, что экономика достаточно быстро восстанавливается», — сказал тогда министр (цитата по «Интерфаксу»).