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SCMP рассказала, как китайским беспилотникам запретили бить по Китаю

SCMP: экспортируемым китайским беспилотникам запретили наносить удары по Китаю
Произведенные в Китае боевые дроны при попытке атаковать китайскую территорию отключатся или не выпустят оружие. В турецком производителе Baykar Technology рассказали, что подобные «скрытые ограничения» не понравились покупателям
Фото: Wang Xiao / Chengdu Economic Daily / VCG / Getty Images
Фото: Wang Xiao / Chengdu Economic Daily / VCG / Getty Images

Все боевые и разведывательные беспилотники китайского производства, поставляемые на экспорт в другие страны, спроектированы и разработаны таким образом, чтобы определять территорию Китая и не наносить по ней удары. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источник.

«Простая технология, направленная на то, чтобы убедиться, что экспортируемые Китаем беспилотники не используются врагами в качестве оружия для нападения на нашу страну», — сказал собеседник издания. По его словам, эта особенность отражена в инструкциях к аппаратам.

SCMP напомнила, что в прошлом году глава ведущего турецкого разработчика беспилотников Baykar Technology Халук Байрактар рассказал о «скрытых ограничениях» и «низкой производительности» устройств из Китая, что побудило некоторых клиентов обратиться к турецким устройствам. Он уточнил, что дроны китайского производства «разворачивались, когда приближались к китайской границе».

Китайские дроны спроектированы таким образом, чтобы прекратить выполнение полета или сделать невозможным запуск вооружений при подлете к китайской границе, рассказал пекинский военный эксперт Ли Цзе. По его словам, некоторые беспилотники оснащены способностью самоуничтожения, если в систему ограничений внесли изменения или она была демонтирована.

Сейчас Китай занимает второе место в мире после США по разработке беспилотников. Согласно информации Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), за последние десять лет китайские компании продали 220 дронов в 16 государств, прежде всего — в Африку и на Ближний Восток.

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