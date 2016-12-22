Минтруд предложил вывести самозанятых из-под действия Трудового кодекса

Документы, содержащие нормы трудового права, не должны распространятся на самозанятых, говорится в проекте поправок Минтруда. В ведомстве отметили, что контроль за соблюдением трудового законодательства в отношении них отсутствует

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Минтруд разместил на портале проектов нормативных правовых актов проект поправок в Трудовой кодекс, которыми ведомство предлагает исключить самозанятых из-под действия трудового законодательства. Документы были размещены 31 июля.

Ведомство предлагает не распространять трудовое законодательство на граждан, которые вступают в трудовые отношения с работниками «в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства».

Другие поправки, изложенные в проекте Минтруда, касаются регламентирования работы индивидуальных предпринимателей.

В пояснительной записке к проекту говорится, что «как правило» деятельность физических лиц, которые помогают по домашнему хозяйству, ведется без оформления трудовых отношений, а контроль за соблюдением трудового законодательства в их отношении не ведется. Причина в том, что работодатель «физически не может» нести обязанности, предусмотренные действующий законодательством: заключить трудовой договор, уплатить социальные взносы, оформить свидетельство пенсионного страхования.

Правовое регулирование таких трудовых отношений несовершенно, заключили в министерстве.

В мае Министерство финансов предложило под самозанятыми понимать людей, получающих доход от предпринимательской деятельности, но не имеющих наемных работников. Таким людям не придется регистрироваться как индивидуальным предпринимателям, для них будет работать специальный налоговый режим, рассказали в министерстве. Такой режим министерство предложило запустить в пилотном виде с 2019 года.

В конце июня глава ФНС Михаил Мишустин сказал президенту Владимиру Путину, что в тестовом режиме такой механизм может быть запущен в Москве и Подмосковье, Татарстане и Калужской области.