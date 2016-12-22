Власти протестируют налог на самозанятых в четырех регионах

Глава ФНС рассказал Владимиру Путину, что в тестовом режиме механизм регистрации и налог для самозанятых могут быть введены с начала 2019 года, а платить налог такие люди смогут «в один клик»

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным в Ново-Огарево предложил в тестовом режиме запустить в четырех регионах страны механизм для регистрации самозанятых, сообщается на сайте Кремля. Это Москва, Московская область, Татарстан и Калужская область.

По словам Мишустина, технология регистрации самозанятых должна быть такой, чтобы «было достаточно просто зарегистрироваться и практически в один клик исполнить обязательства перед государством».

ФНС подготовила проект специального мобильного приложения, с помощью которого можно будет зарегистрироваться в налоговой службе и проводить платежи без отчетности и справок, рассказал глава ведомства.

Отработать технологию можно за полгода, начиная с 1 января 2019 года, добавил Мишустин. Президент с его предложением согласился.

Как писал в мае РБК, Министерство финансов подготовило предложение о налоговом режиме для самозанятых. Такими людьми предложено считать тех, кто зарабатывают на каком-либо виде предпринимательской деятельности, но наемных работников не имеют.

Согласно предложениям Минфина, самозанятым не придется регистрироваться как предпринимателям, а ставка налога для них составит 3% в случае оказания услуг физическим лицам и 6% — в случае сотрудничества с юридическими лицами, рассказывал замминистра Илья Трунин.

По словам чиновника, в Минфине предложили установить предельный размер доходов, подпадающих под новый налоговый режим, в 10 млн руб. в год.