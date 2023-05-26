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Война санкций ,  
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Минпромторг разрешит параллельный импорт контактных линз

Минпромторг внесет производителей контактных линз в список для параллельного импорта
В перечень товаров для параллельного импорта добавят линзы трех брендов: Alcon Laboratories, Bausch & Lomb и Johnson & Johnson. В Минпромторге назвали это «превентивной» мерой.
Фото: Martin Schrampf / Global Look Press
Фото: Martin Schrampf / Global Look Press

Минпромторг расширит перечень товаров для параллельного импорта контактными линзами, сообщили РБК в пресс-службе министерства.

В перечень войдут линзы трех брендов: Alcon Laboratories, Bausch & Lomb и Johnson & Johnson.

В министерстве отметили, что «практика выдачи экспортных лицензий на эти товары» в условиях санкций не сформировалась. «Эта мера будет превентивной, направленной на безусловное обеспечение этой продукцией российского рынка», — сказали в Минпромторге.

24 мая в Минпромторге говорили, что не допустят дефицита контактных линз. Так в министерстве комментировали информацию о том, что поставщики товаров Johnson & Johnson (выпускает линзы под брендами Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes) начали уведомлять оптиков о приостановке импорта продукции.

На прошлой неделе Минпромторг США расширил санкции на ввоз товаров в Россию. В список попали в том числе контактные линзы — теперь для их экспорта производители должны получать экспортные лицензии, прямых ограничений на поставки нет.

По данным Belure Group, занимающейся поставкой зарубежных декоративных и контактных линз, Johnson & Johnson на сегодняшний день занимает 51% российского рынка контактных линз, CooperVision — 11%, Bausch&Lomb — 15%. Таким образом, американские бренды занимают 77% российского рынка контактных линз. Еще 16% приходится на линзы производства швейцарской Alcon.

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По данным компании, некоторые линзы американского и швейцарского производства можно заменить азиатским брендом Moody.

В общей сложности объем импортируемых в Россию линз составляет 99,85%, доля линз отечественного производства на рынке составляет 0,15%. В России контактные линзы выпускают такие компании, как Optimed (р.Башкортастан), «Октопус» (Самарская область), «Светленз» (Москва) и «Конкор» (Вологодская область).

Авторы
Теги
Сергей Грехов, София Прохорчук София Прохорчук
импорт параллельный импорт Минпромторг линзы

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