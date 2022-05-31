WSJ узнала об обсуждении приостановки участия России в сделке ОПЕК
Некоторые члены ОПЕК изучают возможность приостановки участия России в сделке по добыче нефти, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов организации.
Они объяснили это тем, что европейские санкции и эмбарго якобы «начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти». Газета пишет, что в этом году ожидается, что добыча в России «сократится примерно на 8%».
Представитель вице-премьера Александра Новака (курирует сделку ОПЕК+) отказался от комментариев.
В начале мая страны — члены ОПЕК+ согласовали уровень увеличения объемов добычи нефти в размере 432 тыс. барр. в сутки на период до июня.
Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо отмечал, что потеря российского экспорта будет ощутимой для энергетического рынка и что другие страны не смогут восполнить российские поставки.
«Экспорт российских нефти и нефтепродуктов в объеме более 7 млн барр. в сутки не может быть заменен откуда-то еще. Свободных мощностей нет», — подчеркнул он.
Министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что страна рассчитывает выработать соглашение ОПЕК+ с участием России, несмотря на попытки давить на нее за счет санкций.
В ходе саммита в Брюсселе 30 мая ЕС достиг соглашения о частичном запрете на импорт российской нефти в рамках шестого пакета санкций. Запрет введен на морские поставки нефти, но исключает экспорт по трубопроводам, по которым Венгрия, Германия и Польша получают около трети сырья.
Россия не раз указывала на то, что нефтяное эмбарго негативно повлияет на всех. Вице-премьер Александр Новак при таком сценарии предсказывал цены на Brent до $300 за баррель.