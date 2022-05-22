Саудовская Аравия выразила надежду на соглашение ОПЕК+ с участием России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 60,9 (-4,04) Инвестиции, 20 мая, 16:59
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 58,89 (-3,52) Инвестиции, 20 мая, 16:59
Умерла актриса Наталья Величко Общество, 00:12
В ФТС рассказали о «расизме» в Европе в отношении российских перевозчиков Экономика, 00:00
Авиакомпания Саудовской Аравии впервые совершила рейс с женским экипажем Общество, 22 мая, 23:56
Хорватский депутат Европарламента предложил ввести санкции против США Политика, 22 мая, 23:47
В МИД Норвегии ответили на призыв премьера Польши делиться доходами Политика, 22 мая, 23:30
Саудовская Аравия выразила надежду на соглашение ОПЕК+ с участием России Бизнес, 22 мая, 23:07
Рада повторно запретила символы Z и V после вето Зеленского Политика, 22 мая, 22:55
В Бельгии ввели 21-дневный карантин для заболевших обезьяньей оспой Общество, 22 мая, 22:46
Австрия заморозила активы россиян на €254 млн Политика, 22 мая, 22:26
В Тегеране застрелили офицера Корпуса стражей исламской революции Политика, 22 мая, 22:21
Почему генетические паспорта для собак помогут экологичному выгулу Партнерский проект, 22 мая, 22:02
В Иране сообщили о разоблачении сети израильской разведки Политика, 22 мая, 22:00
Чалов вместе с «Базелем» завоевал серебряные медали чемпионата Швейцарии Спорт, 22 мая, 21:57
Рогозин сообщил о планах поставить на боевое дежурство 50 ракет «Сармат» Политика, 22 мая, 21:46
Бизнес ,  
0 

Саудовская Аравия выразила надежду на соглашение ОПЕК+ с участием России

Как считает министр энергетики страны, политика не должна влиять на ОПЕК+, нынешняя неопределенность на рынках не позволяет говорить об итоговом содержании соглашения
BRENT BRENT $111,25 +1,09%
Фото: Christian Bruna / EPA
Фото: Christian Bruna / EPA

Саудовская Аравия рассчитывает выработать соглашение с ОПЕК+ с участием России, несмотря на попытки давить на нее за счет санкций, заявил министр энергетики страны, принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд в интервью газете Financial Times.

По словам министра, Эр-Рияд полагает, что мир оценит заключение этой договоренности. Вместе с тем, вести разговоры об итоговом содержании документа пока рано, учитывая общую неопределенность на рынках, считает он. Абдель Азиз бен Салман указал, что политика не должна влиять на дела ОПЕК+.

«Эта ситуация требует, чтобы люди сели вместе, сосредоточились, прекратили маскарад и отказались от так называемой политкорректности... Речь идет о попытке установить связь с существующей реальностью и найти средства для ее устранения», — заявил министр.

Как указывает Finacial Times, сейчас страны ОПЕК+ следуют соглашению от 2020 года, согласно которому должны ежемесячно наращивать общую добычу на 430 тыс. барр. в день. При этом в России добыча сейчас сократилась с в среднем 11 млн барр. в сутки до 10-ти, отмечает издание со ссылкой на поставщика данных OilX.

Несмотря на это, причиной роста цен Абдель Азиз бен Салман назвал недостаток мощностей нефтеперерабатывающих заводов. «По крайней мере, за последние три года весь мир потерял около 4 млн барр. нефтеперерабатывающих мощностей, 2,7 млн из них только с началом COVID», — отметил он.

Генсек ОПЕК предупредил о невозможности заменить поставки нефти из России
Политика
Мухаммед Баркиндо (слева)

В ОПЕК+ входят 23 страны, которые с 2017 года совместно регулируют уровень добычи нефти. До пандемии страны договорились сокращать добычу, затем они решили ее увеличить. 5 мая состоялась последняя встреча министров стран ОПЕК+, по результатам которой было заявлено, что до июня страны продолжат следовать правилу увеличения добычи на 432 тыс. барр. в сутки. Следующая встреча, где министры будут принимать решение об уровне добычи, соответственно, пройдет в июне.

Читайте на РБК Pro
Pro
Зачем главы крупнейших компаний чистят туалеты и едят собачий корм
Статьи
Pro
Фото: Kimberly White / Stringer На США надвигается рецессия. Как действуют Джордж Сорос и Рэй Далио
Прогнозы
Pro
Фото: Michael Fortsch / Unsplash Как Украина осваивает криптовалюты на фоне российской спецоперации
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома»
Прогнозы
Pro
Неторопливый миллиард: как россиянину успешно выйти на рынок Индии
Статьи
Pro
Два кейса, как удерживать работников с помощью stay-интервью
Кейсы
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Развитие «без помех»: что говорили аналитики о кризисе 2008 года
Статьи
Pro
Когда щедрость работодателя к выплатам премий заинтересует ФНС — кейсы
Кейсы

Материалы к статье
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина, Лилия Пашкова
Саудовская Аравия ОПЕК+ Россия
Материалы по теме
Премьер Польши призвал Норвегию поделиться доходами от экспорта нефти
Политика
Страны G7 обсудили создание картеля для контроля цен на российскую нефть
Экономика
ОПЕК заявила, что Евросоюз не сможет возместить поставки российской нефти
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter