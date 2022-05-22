Саудовская Аравия выразила надежду на соглашение ОПЕК+ с участием России

Как считает министр энергетики страны, политика не должна влиять на ОПЕК+, нынешняя неопределенность на рынках не позволяет говорить об итоговом содержании соглашения

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Саудовская Аравия рассчитывает выработать соглашение с ОПЕК+ с участием России, несмотря на попытки давить на нее за счет санкций, заявил министр энергетики страны, принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд в интервью газете Financial Times.

По словам министра, Эр-Рияд полагает, что мир оценит заключение этой договоренности. Вместе с тем, вести разговоры об итоговом содержании документа пока рано, учитывая общую неопределенность на рынках, считает он. Абдель Азиз бен Салман указал, что политика не должна влиять на дела ОПЕК+.

«Эта ситуация требует, чтобы люди сели вместе, сосредоточились, прекратили маскарад и отказались от так называемой политкорректности... Речь идет о попытке установить связь с существующей реальностью и найти средства для ее устранения», — заявил министр.

Как указывает Finacial Times, сейчас страны ОПЕК+ следуют соглашению от 2020 года, согласно которому должны ежемесячно наращивать общую добычу на 430 тыс. барр. в день. При этом в России добыча сейчас сократилась с в среднем 11 млн барр. в сутки до 10-ти, отмечает издание со ссылкой на поставщика данных OilX.

Несмотря на это, причиной роста цен Абдель Азиз бен Салман назвал недостаток мощностей нефтеперерабатывающих заводов. «По крайней мере, за последние три года весь мир потерял около 4 млн барр. нефтеперерабатывающих мощностей, 2,7 млн из них только с началом COVID», — отметил он.

В ОПЕК+ входят 23 страны, которые с 2017 года совместно регулируют уровень добычи нефти. До пандемии страны договорились сокращать добычу, затем они решили ее увеличить. 5 мая состоялась последняя встреча министров стран ОПЕК+, по результатам которой было заявлено, что до июня страны продолжат следовать правилу увеличения добычи на 432 тыс. барр. в сутки. Следующая встреча, где министры будут принимать решение об уровне добычи, соответственно, пройдет в июне.